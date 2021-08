US Open (H) : Le tableau

US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Dominic Thiem (AUT)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Qualifié

Griekspoor (PBS) - Struff (ALL)

Caruso (ITA) - Nishikori (JAP)

McDonald (USA) - Goffin (BEL, n°27)



Karatsev (RUS, n°21) - Munar (ESP)

Thompson (AUS) - Mager (ITA)

Brooksby (USA, WC) - M.Ymer (SUE)

Fritz (USA) - De Minaur (AUS, n°14)



Hurkacz (POL, n°10) - Gerasimov (BIE)

Seppi (ITA) - Fucsovics (HON)

Kudla (USA) - Djere (SER)

Qualifié - Sonego (ITA, n°20)



Fognini (ITA, n°28) - Pospisil (CAN)

Sandgren (USA) - Ivashka (BIE)

Moutet (FRA) - Travaglia (ITA)

Chardy (FRA) - Berretini (ITA, n°6)



A.Zverev (ALL, n°4) - Querrey (USA)

Ramos-Vinolas (ESP) - Pouille (FRA)

Nishioka (JAP) - Sock (USA, WC)

Hanfmann (ALL) - Bublik (KAZ, n°31)



Monfils (FRA, n°17) - Coria (ARG)

Johnson (USA) - Qualifié

Cecchinato (ITA) - Svajda (USA, WC)

Purcell (AUS, WC) - Sinner (ITA, n°13)



Carreno Busta (ESP, n°9) - Qualifié

Korda (USA) - Basilashvili (GEO)

Musetti (ITA) - Nava (USA, WC)

Kwon (CdS) - Opelka (USA)



Khachanov (RUS, n°25) - Harris (AFS)

Cuevas (URU) - Escobedo (USA, WC)

Carballes Baena (ESP) - Paul (USA)

Delbonis (ARG) - Shapovalov (CAN, n°7)



Rublev (RUS, n°5) - Qualifié

Martinez (ESP) - Duckworth (AUS)

Tiafoe (USA) - Qualifié

Pella (ARG) - Krajinovic (SER, n°32)



Bautista Agut (ESP, n°18) - Kyrgios (AUS)

Qualifié - Ruusuvuori (FIN)

Lopez (ESP) - Qualifié

Qualifié - Auger-Aliassime (CAN, n°12)



Garin (CHI, n°16) - Gombos (SLQ)

Qualifié - Millman (AUS)

Lajovic (SER) - Paire (FRA)

Qualifié - Humbert (FRA, n°23)



Norrie (GBR) - Alcaraz (ESP)

Kecmanovic (SER) - Rinderknech (FRA)

Herbert (FRA) - Mannarino (FRA)

Murray (GBR) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Ruud (NOR, n°10) - Tsonga (FRA)

Qualifié - Taberner (ESP)

Bagnis (ARG) - Daniel (JAP)

Simon (FRA) - Davidovich Fokina (ESP, n°29)



Isner (USA, n°19) - Nakashima (USA, WC)

Qualifié - Qualifié

Vesely (RTC) - Anderson (AFS)

Berankis (LIT) - Schwartzman (ARG, n°11)



Dimitrov (BUL, n°15) - Riffice (USA, WC)

Popyrin (AUS) - Albot (MOL)

Giron (USA) - Qualifié

Monteiro (BRE) - Evans (GBR, n°24)



Cilic (CRO, n°30) - Kohlschreiber (ALL)

Qualifié - Andujar (ESP)

Koepfer (ALL) - Qualifié

Gasquet (FRA) - Medvedev (RUS, n°2)