US Open (H) : Le tableau et les résultats

US OPEN (Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 30,08 millions €)

1er tour

Rinderknech (FRA)

Halys (FRA)

Bonzi (FRA)

Humbert (FRA, WC)

Gaston (FRA)

Grenier (FRA, LL)

Moutet (FRA, LL)

Mannarino (FRA)

Couacaud (FRA, Q)

Paire (FRA)

Gasquet (FRA)

bat Kozlov (USA) : 6-2, 6-4, 6-2bat: 4-6, 7-6 (4), 6-3, 6-2Shelton (USA, WC) - Borges (POR, Q)bat Basilashvili (GEO, n°31) : 6-3, 6-4, 6-0Kyrgios (AUS, n°23) - Kokkinakis (AUS)bat Majchrzak (POL) : 6-1, 6-4, 6-7 (3), 6-1bat Bautistas Agut (ESP, n°16) : 6-4, 6-4, 6-4Carreno Busta (ESP, n°12) - Thiem (AUT, WC)Bublik (KAZ) -Garin (CHI) - Lehecka (RTC)Krajinovic (SER) - De Minaur (AUS, n°18)Khachanov (RUS, n°27) - Kudla (USA)Molcan (SLQ) - Monteiro (BRE)Draper (GBR) - Ruusuvuori (FIN)Ritschard (SUI, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°32)Tsitsipas (GRE, n°4) - Galan (COL, Q)Sonego (ITA) - Thompson (AUS)bat Nishioka (JAP) : 6-3, 7-5, 6-3bat Cressy (USA, n°30) : 6-7 (4), 7-5, 5-1 abandonbat Cerundolo (ARG, n°24) : 7-5, 6-3, 6-3bat Millman (AUS) : 7-6 (7), 4-6, 7-6 (4), 1-6, 6-1Etcheverry (ARG) -bat Jarry (CHI, Q) : 6-2, 6-3, 6-3Fritz (USA, n°10) - Holt (USA, Q)Bedene (SLO) - Cachin (ARG)bat Wawrinka (SUI) : 6-4, 7-6 (7) abandonMachac (RTC, Q) - Van de Zandschulp (PBS, n°21)bat Zapata Miralles (ESP) : 4-6, 6-3, 2-6, 6-0, 7-5bat Bagnis (ARG, Q) : 5-7, 7-6 (3), 7-5, 6-1bat Zhang (CHN, Q) : 3-6, 6-7 (4), 7-6 (9), 6-1, 6-4bat Edmund (GBR) : 6-3, 7-5, 6-2Hurkacz (POL, n°8) - Otte (ALL)Querrey (USA, WC) - Ivashka (BIE)- Brouwer (PBS, Q)Goffin (BEL) - Musetti (ITA, n°26)Dimitrov (BUL, n°17) - Johnson (USA)Nakashima (USA) - Kotov (RUS, Q)Martinez (ESP) - Eubanks (USA, Q)Altmaier (ALL) - Sinner (ITA, n°11)Cilic (CRO, n°15) - Marterer (ALL, Q)Gombos (SLQ, Q) - Ramos-Vinolas (ESP)Duckworth (AUS) - O'Connell (AUS)Vesely (RTC) - Evans (GBR, n°20)Coric (CRO, n°25) -Brooksby (USA) - Lajovic (SER)Griekspoor (PBS) - Coria (ARG)Baez (ARG) - Alcaraz (ESP, n°3)Norrie (GBR, n°7) -Sousa (POR) - McDonald (USA)Isner (USA) - Delbonis (ARG, Q)Gojowczyk (ALL) - Rune (DAN, n°28)Shapovalov (CAN, n°19) - Huesler (SUI)Munar (ESP) - Carballes Baena (ESP)Verdasco (ESP, LL) - Kwon (CdS)Djere (SER) - Rublev (RUS, n°9)Schwartzman (ARG, n°14) - Sock (USA)Popyrin (AUS) - Tseng (TAI)Kubler (AUS) - Ymer (SUE)Giron (USA) - Tiafoe (USA, n°22)Kecmanovic (SER, n°32) - Tien (USA, WC)Daniel (JAP) -Fognini (ITA) - Karatsev (RUS)Hijikata (AUS, WC) - Nadal (ESP, n°2)