US OPEN (Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 30,08 millions €)

1er tour

Halys (FRA)

Rinderknech (FRA)

Bonzi (FRA)

Humbert (FRA, WC)

Gaston (FRA)

Moutet (FRA, LL)

Mannarino (FRA)

Couacaud (FRA, Q)

Paire (FRA)

Gasquet (FRA)

Medvedev (RUS, n°1) - Kozlov (USA)Shelton (USA, WC) - Borges (POR, Q)Wu (CHN, Q) - Basilashvili (GEO, n°31)Kyrgios (AUS, n°23) - Kokkinakis (AUS)Tabilo (CHI) - Majchrzak (POL)Wolf (USA, WC) - Bautistas Agut (ESP, n°16)Carreno Busta (ESP, n°12) - Thiem (AUT, WC)Bublik (KAZ) -Garin (CHI) - Lehecka (RTC)Krajinovic (SER) - De Minaur (AUS, n°18)Khachanov (RUS, n°27) - Kudla (USA)Molcan (SLQ) - Monteiro (BRE)Draper (GBR) - Ruusuvuori (FIN)Ritschard (SUI, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°32)Tsitsipas (GRE, n°4) - Galan (COL, Q)Sonego (ITA) - Thompson (AUS)Nishioka (JAP) - Davidovich Fokina (ESP)Fucsovics (HON) - Cressy (USA, n°30)Cerundolo (ARG, n°24) - Murray (GBR)Millman (AUS) - Nava (USA, WC)Etcheverry (ARG) - Andujar (ESP)LL - Berrettini (ITA, n°13)Fritz (USA, n°10) - Holt (USA, Q)Bedene (SLO) - Cachin (ARG)Wawrinka (SUI) -Machac (RTC, Q) - Van de Zandschulp (PBS, n°21)Paul (USA, n°29) - Zapata Miralles (ESP)Korda (USA) - Bagnis (ARG, Q)Zhang (CHN, Q) - Van Rijthoven (PBS)Edmund (GBR) - Ruud (NOR, n°5)Hurkacz (POL, n°8) - Otte (ALL)Querrey (USA, WC) - Ivashka (BIE)- Brouwer (PBS, Q)Goffin (BEL) - Musetti (ITA, n°26)Dimitrov (BUL, n°17) - Johnson (USA)Nakashima (USA) - Kotov (RUS, Q)Martinez (ESP) - Eubanks (USA, Q)Altmaier (ALL) - Sinner (ITA, n°11)Cilic (CRO, n°15) - Marterer (ALL, Q)Gombos (SLQ, Q) - Ramos-Vinolas (ESP)Duckworth (AUS) - O'Connell (AUS)Vesely (RTC) - Evans (GBR, n°20)Coric (CRO, n°25) -Brooksby (USA) - Lajovic (SER)Griekspoor (PBS) - Coria (ARG)Baez (ARG) - Alcaraz (ESP, n°3)Norrie (GBR, n°7) -Sousa (POR) - McDonald (USA)Isner (USA) - Delbonis (ARG, Q)Gojowczyk (ALL) - Rune (DAN, n°28)Shapovalov (CAN, n°19) - Huesler (SUI)Munar (ESP) - Carballes Baena (ESP)Verdasco (ESP, LL) - Kwon (CdS)Djere (SER) - Rublev (RUS, n°9)Schwartzman (ARG, n°14) - Sock (USA)Popyrin (AUS) - Tseng (TAI)Kubler (AUS) - Ymer (SUE)Giron (USA) - Tiafoe (USA, n°22)Kecmanovic (SER, n°32) - Tien (USA, WC)Daniel (JAP) -Fognini (ITA) - Karatsev (RUS)Hijikata (AUS, WC) - Nadal (ESP, n°2)