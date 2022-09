US Open (H) : Khachanov vient à bout de Kyrgios et rejoint Ruud dans le dernier carré

Khachanov enfin de retour ?



That semifinal feeling.@karenkhachanov fights past Nick Kyrgios in five intense sets. pic.twitter.com/c0vfZ5XbNf

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2022

Les gros regrets de Kyrgios

Petite sensation la nuit dernière à Flushing Meadows. En effet, vainqueur au tour précédent de Daniil Medvedev, Nick Kyrgios est à son tour tombé à l'US Open.et 3h41 de jeu, lors du dernier match des sessions de nuit de cette quinzaine new-yorkaise. Aux portes de la finale, le Russe a désormais rendez-vous avec le Norvégien Casper Ruud. Après un long marathon face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta en 8eme de finale, ce dernier a remis ça cette nuit. Si dans la première manche, le vainqueur du Rolex Paris Masters en 2018 a su faire la différence au bon moment, en breakant à 6-5, Kyrgios a répliqué derrière en revenant à un set partout, en prenant à son tour une fois le service de son adversaire à 1-1.Dans un scénario identique à celui de la première manche, Khachanov a ensuite repris les commandes de ce quart de finale en réalisant un nouveau break à 6-5, après avoir raté deux balles de set à 5-4. Touché, mais pas encore coulé, l'Australien a cette fois attendu le jeu décisif du quatrième set pour recoller en étant bien plus solide que son adversaire au moment de conclure (7-3). Finalement,, synonyme de qualification pour les demi-finales de l'US Open, où Ruud l'attendait suite à sa victoire un peu plus tôt contre Matteo Berrettini. Pas au mieux depuis quelque temps, Khachanov signe là son grand retour en Grand Chelem. Ce vendredi, il aura fort à faire face au finaliste de cette année à Roland-Garros.En colère sur le court à l'issue de sa défaite, Kyrgios s'est ensuite lâché face à la presse. « Physiquement, je ne me sentais pas bien. J'ai seulement commencé à me sentir mieux sur la fin du match. Je suis évidemment dévasté, mais tout le crédit en revient à Karen. (...) Franchement, je me fous un peu des autres tournois. Maintenant que j'ai un peu de succès en Grand Chelem, c'est comme aucun autre tournoi n'avait vraiment d'importance.», a notamment déclaré l'Australien, dans des propos repris par L'Equipe. De son côté, Khachanov pouvait lui savourer : « C'est une étape de plus (dans sa carrière). Je suis heureux de l'avoir réalisée, d'avoir fait face et battu Nick, qui joue ces derniers temps l'un des meilleurs tennis. J'ai passé cette étape. Donc maintenant, c'est très simple dans ma tête. Je suis juste heureux. »