Les Français ont très bien abordé la fin du premier tour de l'US Open. Richard Gasquet, Ugo Humbert et Corentin Moutet se sont qualifiés sans perdre le moindre set. Ce dernier a été expéditif face à Jiri Vesely (6-4, 6-4, 7-5). Pour le premier, il a fallu se défaire d'Ivo Karlovic (7-6(0), 7-6(4), 6-1) alors que le deuxième a pris le meilleur sur Yuichi Sugita (6-3, 6-4, 6-3).

Moutet, premier succès new-yorkais



Pour la première fois de sa carrière, Corentin Moutet a gagné un match du tableau principal de l'US Open. En 2h25, le joueur de 21 ans a bien négocié l'obstacle Vesely. Plus régulier, le jeune Français n'a pas tremblé face à un joueur qui a marqué plus de points gagnants mais réalisés encore plus de fautes directes. Dans les deux premiers sets, Moutet s'est à chaque fois contenté d'un break pour s'échapper. Mené 4-1 dans la troisième manche, le 77eme mondial s'est bien ressaisi pour débreaker puis prendre le service d'un adversaire qui pointe dix rangs au-dessus de lui. Ce succès lance l'aventure américain du jeune Français.

Gasquet a résisté à l'épreuve Karlovic



Face à la très grosse première balle du Croate, Gasquet a été appliqué. Il n'a pas lâché son service et a su accélérer dans le tie-break du premier set. Dans la deuxième manche, le plan de jeu était le même mais un break du Croate est venu changé la donne. Pas affolé pour autant, le 51eme mondial a débreaké dans la foulée pour s'offrir un avantage de deux sets à zéro à l'issue d'un nouveau tie-break. Face au quadragénaire, le Français avait fait le plus dur. Dominateur sur son service au contraire d'un Karlovic usé par les efforts, le Biterrois a bouclé le match en moins de deux heures.

Tranquille comme Humbert



Ugo Humbert a été remarquable pour son entrée en lice face à Yuichi Sugita. Dominateur dans tous les domaines du jeu, le jeune Français s'est imposé en moins de deux heures. Il aurait même pu y passer moins de temps s'il avait converti plus que cinq de ses 17 balles de break. Même le jeu blanc concédé sur son service au moment de boucler le match n'a pas eu d'impact sur l'issue de la rencontre. Sur sa sixième balle de match, le joueur de 22 ans a conclu sur le service de son adversaire. Un moyen de laisser une très bonne impression avant d'affronter une tête de série : Matteo Berrettini

Il n'y aura pas de sans-faute



La deuxième journée de l’US Open avait mal démarré pour le clan tricolore. Alors qu’un choc franco-français au deuxième tour pouvait se profiler, Jérémy Chardy reste à quai dès son entrée en lice sur les courts de Flushing Meadows. Face à la tête de série numéro 10 du tournoi Andrey Rublev, le Tricolore s’est battu mais a dû logiquement s’incliner. Après avoir manqué deux balles de break d’entrée, le Russe s’est montré patient dans la première manche, faisant la différence au dernier moment pour conclure sur un jeu blanc. Le break d’entrée, le 14eme joueur mondial l’a réussi dans le deuxième set mais c’était sans compter sur la résistance de Jérémy Chardy. Le Français a eu quatre balles de débreak dans le quatrième jeu avant de concéder le double break. Andrey Rublev aurait pu conclure le set dès le septième jeu mais après seize égalités et neuf balles de set sauvées sur son service, le Français a tenu bon et même effacé un break de retard dans la foulée. Mais le Russe est resté solide en suite pour conclure la manche sur son service. Un troisième set qui a été quasiment à sens unique malgré des balles de break des deux côtés dans les trois premiers jeux. Andrey Rublev a su faire la différence rapidement avant de conclure sur le service du Tricolore qui s’incline après 2h09’ de combat (6-4, 6-4, 6-3).

Barrère passe l’obstacle Daniel



De son côté, Grégoie Barrère est parvenu à rejoindre Gilles Simon et Adrian Mannarino au deuxième tour de l’US Open aux dépens de Taro Daniel. Après une entame de match difficile et des balles de break à sauver d’entrée, le Tricolore a retrouvé ses esprits avant de faire la différence en toute fin de premier set pour prendre l’avantage à sa première opportunité. Le 93eme joueur mondial a trouvé la faille dans le service de son adversaire plus tôt dans la deuxième manche mais ce dernier a eu du répondant dans le sixième jeu. Toutefois, Grégoire Barrère a trouvé les ressources pour breaker à nouveau le Japonais et mener deux manches à rien après un peu moins d’une heure et demie de jeu. Le Français aurait pu s’éviter un quatrième set s’il avait su convertir ses balles de break dans le troisième. Après avoir manqué trois opportunités dès le premier jeu, Taro Daniel a trouvé la faille et, après avoir sauvé une balle de débreak, est revenu à une manche de son adversaire. Mais le 112eme joueur mondial s’est alors effondré. Ne parvenant à sauver qu’une seule mise en jeu, le Japonais a ouvert la porte du deuxième tour à Grégoire Barrère (6-3, 6-4, 3-6, 6-1 en 2h37’) où son adversaire sera Andrey Rublev.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Dzumhur (BOS) : 6-1, 6-4, 6-1

Edmund (GBR) bat Bublik (KAZ) : 2-6, 7-5, 7-5, 6-0

Mmoh (USA, WC) bat J.Sousa (POR) : 6-2, 7-5, 2-6, 6-1

Struff (ALL, n°28) bat Martinez (ESP) : 6-0, 7-5, 6-1



Carreno Busta (ESP, n°20) bat Uchiyama (JAP) : 4-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-3

Krueger (USA, WC) bat P.Sousa (POR) : 3-6, 6-2, 7-5, 6-3

Berankis (LIT) bat Gaio (ITA) : 7-6 (3), 4-6, 6-4, 6-4

Johnson (USA) bat Isner (USA, n°16) : 6-7 (5), 6-3, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3)



Shapovalov (CAN, n°12) bat Korda (USA, WC) : 6-4, 4-6, 6-3, 6-2

Kwon (CdS) bat Kwiatkowski (USA, WC) : 3-6, 7-6 (4), 6-1, 6-2

Simon (FRA) bat Safwat (EGY) : 6-1, 6-4, 6-4

Fritz (USA, n°19) bat Koepfer (ALL) : 6-7 (9), 6-3, 6-2, 6-4



Krajinovic (SER, n°26) bat Ymer (SUE) : 6-2, 7-6 (3), 6-3

Giron (USA) bat Polmans (AUS) : 6-4, 6-7 (5), 3-6, 6-4, 6-2

Harris (AFS) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 7-5, 6-2

Goffin (BEL, n°7) bat Opelka (USA) : 7-6 (2), 3-6, 6-1, 6-4



Tsitsipas (GRE, n°4) bat Ramos Vinolas (ESP) : 6-2, 6-1, 6-1

Cressy (USA, WC) bat Kovalik (SLQ) : 6-1, 2-6, 6-4, 6-4

Londero (ARG) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-3, 7-5

Coric (CRO, n°27) bat Andujar (ESP) : 7-5, 6-3, 6-1



Gerasimov (BIE) bat Lajovic (SER, n°18) : 6-1, 4-6, 6-4, 6-4

Thompson (AUS) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4, 4-6, 6-2

Kukushkin (KAZ) bat Balazs (HON) : 6-4, 7-5, 6-4

Garin (CHI, n°13) bat Blanch (USA, WC) : 4-6, 5-7, 6-4, 6-4, 6-2



Norrie (GBR) bat Schwartzman (ARG, n°9) : 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5

Coria (ARG) bat Jung (TPE) : 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 (abandon)

Davidovich Fokina (ESP) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-0

Hurkacz (POL, n°24) bat Gojowczyk (ALL) : 6-3, 6-4, 6-4



Mannarino (FRA, n°32) bat Sonego (ITA) : 6-1, 6-4, 2-6, 6-3

Sock (USA) bat Cuevas (URU) : 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (2)

Nakashima (USA) bat Lorenzi (ITA) : 6-3, 6-2, 7-6(3)

A.Zverev (ALL, n°5) bat Anderson (AFS) : 7-6(2), 5-7, 6-3, 7-5



Berretini (ITA, n°6) bat Soeda (JAP) : 7-6(5), 6-1, 6-4

Humbert (FRA) bat Sugita (JAP) : 6-3, 6-4, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 3-6, 6-1, 4-6, 6-1

Ruud (NOR, n°30) bat McDonald (USA) : 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2



Escobedo (USA, Alt) bat Majchrzak (POL) : 7-6(3), 6-2, 6-3

Caruso (ITA) bat Duckworth (AUS) : 4-6, 7-5, 7-5, 6-2

Barrère (FRA) bat Daniel (JAP) : 6-3, 6-4, 3-6, 6-1

Rublev (RUS, n°10) bat Chardy (FRA) : 6-4, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, n°14) bat Paul (USA) : 6-4, 6-3, 6-1

Fucsovics (HON) bat Dellien (BOL) : 6-3, 6-3, 6-1

Tiafoe (USA) bat Seppi (ITA) : 4-6, 6-3, 6-4, 7-5

Millman (AUS) bat Basilashvili (GEO, n°22) : 6-1, 6-4, 6-4



Wolf (USA, WC) bat Pella (ARG, n°29) : 6-2, 0-6, 6-3, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat Lopez (ESP) : 3-6, 7-6(5), 6-4, 6-3

O'Connell (AUS) bat Djere (SER) : 4-6, 6-4, 7-6(2), 6-4

Medvedev (RUS, n°3) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 6-2, 6-4



Bautista Agut (ARG, n°8) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4, 7-6(3)

Kecmanovic (SER) bat Mager (ITA) : 6-4, 6-4, 6-7(6), 3-6, 6-2

Pospisil (CAN) bat Kohlschreiber (ALL) : 7-6(4), 7-5, 7-6(3)

Raonic (CAN, n°25) bat Mayer (ARG) : 6-3, 6-2, 6-3



De Minaur (AUS, n°21) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3, 7-5

Gasquet (FRA) bat Karlovic (CRO) : 7-6(0), 7-6(4), 6-1

Kuznetsov (RUS) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-6 (6), 6-2

Khachanov (RUS, n°11) bat Sinner (ITA) : 3-6, 6-7 (7), 6-2, 6-0, 7-6 (4)



Auger-Aliassime (CAN, n°15) bat Monteiro (BRE) : 6-3, 6-7 (7), 7-6 (6), 7-6 (6)

Murray (GBR) bat Nishioka (JAP) : 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 6-4

Moutet (FRA) bat Vesely (RTC) : 6-4, 6-4, 7-5

Evans (GBR, n°23) bat Seyboth Wild (BRE) : 6-2, 6-1, 7-6 (5)



Cilic (CRO, n°31) bat Kudla (USA) : 6-7 (3), 3-6, 7-5, 7-5, 6-3

Gombos (SLQ) bat Albot (MDA) : 6-4, 6-1, 6-4

Nagal (IND) bat Klahn (USA) : 6-1, 6-3, 3-6, 6-1

Thiem (AUT, n°2) bat Munar (ESP) : 7-6 (6), 6-3, 0-0 abandon