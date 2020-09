Richard Gasquet n'en pouvait plus... Le Français a bien résisté, mais il s'est finalement incliné en quatre sets contre Alex De Minaur, la tête de série n°21, au deuxième tour de l'US Open : 6-4, 6-3, 6-7, 7-5 en 3h05. Gasquet aurait même pu rentrer aux vestiaires 45 minutes plus tôt, s'il n'avait pas réussi à sauver les trois balles de match que s'est procuré l'Australien à 6-3 dans le tie-break du troisième set. Le Français a remporté ce jeu décisif 8-4, avant de mener 3-1 dans le quatrième set. Mais la fatigue a commencé à se faire sentir chez le joueur de 34 ans, qui a vu De Minaur revenir à 3-3, et finalement breaker une dernière fois à 6-5, sur un missile de Gasquet sorti dans le couloir, pour s'imposer. C'est donc l'Australien qui affrontera Karen Khachanov, alors que le Français va devoir rester à New York jusqu'à la fin du tournoi, si l'on en croit les informations de L'Equipe, car il a été en contact avec Benoit Paire, testé positif au coronavirus la semaine passée (et négatif depuis).

Barrère impuissant face à Rublev

Quelques minutes plus tard, le deuxième Français en lice ce jeudi a pris la porte, lui aussi battu par une tête de série. Grégoire Barrère (93eme), qui dispute son deuxième US Open, n'a rien pu faire contre Andrey Rublev (14eme), qui s'est imposé 6-2, 6-4, 7-6 en 1h54. Le Russe s'est montré très solide (13 aces, 60% de premières balles), même s'il a concédé deux fois son service, alors qu'il venait de breaker à 1-1 dans le deuxième set, et à 4-3 dans le troisième. Il a finalement eu le dernier mot dans le tie-break de la dernière manche, en l'emportant 7-4. Il aura un troisième tour largement à sa portée, contre l'Italien Caruso.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Edmund (GBR) : 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-2

Struff (ALL, n°28) bat Mmoh (USA, WC) : 6-2, 6-2, 7-5

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Krueger (USA, WC) : 6-1, 6-2, 6-2

Berankis (LIT) bat Johnson (USA) : 7-5, 6-2, 1-6, 7-6 (1)



Shapovalov (CAN, n°12) bat Kwon (CdS) : 6-7 (5), 6-4, 6-4, 6-2

Fritz (USA, n°19) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-3, 6-2

Krajinovic (SER, n°26) bat Giron (USA) : 6-4, 6-1, 6-3

Goffin (BEL, n°7) bat Harris (AFS) : 7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4



Tsitsipas (GRE, n°4) bat Cressy (USA, WC) : 7-6 (2), 6-3, 6-4

Coric (CRO, n°27) bat Londero (ARG) : 7-5, 4-6, 6-7 (5), 6-2, 6-3

Thompson (AUS) bat Gerasimov (BIE) : 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Kukushkin (KAZ) bat Garin (CHI, n°13) : 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 7-5



Norrie (GBR) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-4, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Hurkacz (POL, n°24) : 6-4, 1-6, 6-2, 6-2

Mannarino (FRA, n°32) bat Sock (USA) : 7-6 (5), 7-5, 6-2

A.Zverev (ALL, n°5) bat Nakashima (USA) : 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-1



Berrettini (ITA, n°6) - Humbert (FRA)

Ruud (NOR, n°30) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 6-3, 3-2 abandon

Caruso (ITA) bat Escobedo (USA) : 3-6, 6-4, 6-3, 6-4

Rublev (RUS, n°10) bat Barrère (FRA) : 6-2, 6-4, 7-6 (4)



Dimitrov (BUL, n°14) - Fucsovics (HON)

Tiafoe (USA) - Millman (AUS)

Wolf (USA, WC) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-4, 6-3

O'Connell (AUS) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Pospisil (CAN) - Raonic (CAN, n°25)

De Minaur (AUS, n°21) bat Gasquet (FRA) : 6-4, 6-3, 6-7 (6), 7-5

Khachanov (RUS, n°11) bat Kuznetsov (RUS) : 6-3, 6-4, 6-1



Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Murray (GBR)

Moutet (FRA) - Evans (GBR, n°23)

Cilic (CRO n°31) bat Gombos (SLQ) : 6-3, 1-6, 7-6 (2), 7-5

Thiem (AUT, n°2) bat Nagal (IND) : 6-3, 6-3, 6-2