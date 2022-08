US Open (H) : Gasquet au rendez-vous du deuxième tour

🔥 RICHARD EST LE 5ÈME QUALIFIÉ 🇫🇷 DANS LE TABLEAU MESSIEURS POUR LE DEUXIÈME TOUR 🔥

Le Biterrois s'impose en 4 sets face au japonais Daniel.

Bravo @richardgasquet1 💪 #USOpen pic.twitter.com/G2sXhDieYi



— FFT (@FFTennis) August 30, 2022

Gasquet très rarement inquiété

Ça commence bien pour Richard Gasquet. Le Biterrois s’est qualifié pour le deuxième tour de l’US Open aux dépens de Taro Daniel en quatre manches. Une rencontre que le 91eme mondial a démarré tambour battant, prenant le service du Japonais dès le premier set. Si ce dernier a eu une opportunité de recoller, il n’a pas su s’en saisir. Après avoir manqué une première balle de set sur l’engagement de son adversaire, Richard Gasquet a aisément empoché la manche sur sa propre mise en jeu dans la foulée. La deuxième manche, après un moment de flottement, a réellement démarré quand Taro Daniel a fait le break pour mener quatre jeux à deux. Immédiatement, le Français a répliqué pour égaliser puis emmener son adversaire dans un jeu décisif qui n’a pas tourné en sa faveur. Concédant les six premiers points, Richard Gasquet s’est mis dans une position inextricable et, s’il a su remporter un point sur son service, il a vu Taro Daniel recoller à une manche partout au terme de l’échange suivant.Pas déstabilisé par un tel scenario, Richard Gasquet a repris sa marche en avant. Dès la première balle de break obtenue, le 91eme mondial a pris le service du Japonais puis n’a jamais été mis en difficulté sur sa propre mise en jeu. C’est à l’issue d’un deuxième break que le Biterrois a repris l’ascendant dans la rencontre, menant alors deux manches à une. Sur sa lancée, le Tricolore a pris d’entrée le service de Taro Daniel dans le quatrième set, menant ainsi trois jeux à rien. Néanmoins, le Japonais a eu un sursaut d’orgueil pour effacer ce jeu de service de retard… pour mieux se faire une nouvelle fois breaker dans la foulée. Cette fois, l’avantage pris par Richard Gasquet s’est avéré définitif. C’est même sur l’engagement de son adversaire et à sa première balle de match qu’il a mis un terme aux débats (6-4, 6-7, 6-2, 6-2 en 3h17’). Miomir Kecmanovic, tête de série numéro 32, ou l’invité américain Learner Tien sera sur son chemin au deuxième tour à Flushing Meadows.