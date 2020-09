US Open (H) : Facile succès pour Andrey Rublev

Andrey Rublev n’a quasiment jamais été mis en difficulté. Face à Salvatore Caruso, la tête de série numéro 10 de l’US Open a validé son billet pour les huitièmes de finale en un peu moins d’une heure et demie. En effet, il a fallu attendre le deuxième jeu du deuxième set pour voir l’Italien remporter sa mise en jeu pour la première fois. En effet, Andrey Rublev a infligé un 6-0 à son adversaire dans la première manche avant d’être un peu plus accroché dans la deuxième, faisant la différence au dernier moment sur le service de Salvatore Caruso. Ce dernier n’a pas confirmé car, après avoir manqué une balle de break dans le premier jeu, il a subi les échanges pour s’incliner lourdement et logiquement (6-0, 6-4, 6-0). Matteo Berrettini ou Casper Ruud sera le prochain adversaire du Russe.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



3eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL, n°28) : 6-3, 6-3, 6-1

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Berankis (LIT) : 6-4, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°12) bat Fritz (USA, n°19) : 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (5), 6-2

Goffin (BEL, n°7) bat Krajinovic (SER, n°26) : 6-1, 7-6 (5), 6-4



Coric (CRO, n°27) bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 6-7 (2), 4-6, 6-4, 5-7, 7-6 (4)

Thompson (AUS) bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-4, 6-1

Davidovich Fokina (ESP) bat Norrie (GBR) : 7-6 (2), 4-6, 6-2, 6-1

A.Zverev (ALL, n°5) bat Mannarino (FRA, n°32) : 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-2



Berrettini (ITA, n°6) - Ruud (NOR, n°30)

Rublev (RUS, n°10) bat Caruso (ITA) : 6-0, 6-4, 6-0

Fucsovics (HON) - Tiafoe (USA)

Wolf (USA, WC) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Pospisil (CAN)

De Minaur (AUS, n°21) - Khachanov (RUS, n°11)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Moutet (FRA)

Cilic (CRO n°31) - Thiem (AUT, n°2)