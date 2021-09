Novak Djokovic à quatre victoires du Grand Chelem calendaire ! Le n°1 mondial continue de gravir petit à petit les marches qui pourraient le conduire vers un exploit que personne n'a réussi depuis Rod Laver en 1969. Le Serbe, déjà vainqueur de l'Open d'Australie, de Roland-Garros et de Wimbledon, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'US Open en se défaisant de Kei Nishikori en quatre sets. Face à cet adversaire qu'il a déjà battu 17 fois sur 19, et à qui il n'avait laissé que deux jeux en quarts de finale des JO de Tokyo, Djokovic a lâché un set mais a fini par s'imposer 6-7, 6-3, 6-3, 6-2 en 3h34 de jeu. Cueilli à froid dès son deuxième jeu de service, le Serbe s'est retrouvé mené 3-1 puis 4-2, mais a réussi à recoller à 4-4. Cependant, dans le tie-break, il a perdu les trois derniers points, et donc la manche (4-7). Mais le n°1 mondial n'a pas été inquiété longtemps. Il a remporté le deuxième set en breakant à 1-1 et 5-3, tout en sauvant sept balles de break. Puis dans le troisième, il a mené 4-1 avant de voir le Japonais revenir à 4-3, mais il l'a re-rebreaké dans la foulée (5-3) pour empocher le set. La quatrième manche a été plus facile pour Djokovic, qui a breaké à 2-2 et 4-2 et, malgré deux balles de débreak à sauver alors qu'il servait pour le match, il a fini par conclure sur sa troisième occasion. Il tentera de rallier les quarts de finale en se défaisant d'Aslan Karatsev ou Jenson Brooksby. Mine de rien, c'est un stade qu'il n'a plus atteint à New York depuis 2018 (disqualification en 2020, abandon contre Wawrinka en 2019).

Berrettini dans la douleur



That winning reaction 💯@MattBerrettini reaches the #USOpen Round 4 for third time in his career! pic.twitter.com/fRsRAw090M

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

Quatrième tournoi du Grand Chelem de la saison et quatrième présence en deuxième semaine pour Matteo Berrettini. Le n°6 mondial a tenu son rang ce samedi, mais il a souffert pour se défaire d'Ilya Ivashka (53eme) en cinq sets : 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 en 3h49. Le récent finaliste de Wimbledon s'est appuyé sur un bon service, avec 27 aces au compteur et 60% de premières balles, mais il a perdu sa mise en jeu à deux reprises, dans le quatrième set, et a ainsi permis à son adversaire d'égaliser à deux manches partout. Auparavant, il avait perdu un premier set sans le moindre break 7-5 au jeu décisif, puis avait remporté le deuxième en breakant à 2-1 et 5-2 et le troisième en breakant à 5-4., en ne perdant que quatre points sur son service. Le voilà donc en huitièmes de finale, où il partira une nouvelle fois favori contre le surprenant Oscar Otte, 144eme mondial et issu des qualifications, qui a éliminé en quatre sets et 2h31 de jeu l'Italien Andreas Seppi (89eme) : 6-3, 6-4, 2-6, 7-5 en servant 15 aces et en ne perdant que trois fois son service. L'Allemand, qui n'avait jamais remporté un match à l'US Open, avait été battu par Berrettini lors de leur seule confrontation, au premier tour de Roland-Garros 2018.