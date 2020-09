[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports- extreme /pour-goffin-pas-de-probleme-sa-victoire-tranquille-face-a-krajinovic-CNT000001t0mgn.html "][ /EMBED]



Les retrouvailles entre Novak Djokovic et Jan-Lennard Struff une semaine après la promenade de santé du numéro 1 mondial face à l'Allemand (6-3, 6-1) ont de nouveau donné lieu à une correction. Comme lors de ce Masters 1000 exceptionnellement disputé dans ce même stade de Flushing Meadows et remporté par Djokovic, le Serbe a encore donné la leçon au 29eme mondial, éjecté en moins de deux heures sans avoir une nouvelle fois réussi à dépasser les trois jeux dans un set (6-3, 6-3, 6-1, 1h48 de jeu). Jamais inquiété (aucun break concédé) et surtout beaucoup trop fort pour son adversaire, le Serbe a pu répéter tranquillement ses gammes et s'économiser en perspective de son prochain match, face au coriace Pablo Carreno Busta.

Tsitsipas à la trappe, Coric héroïque

Stefanos Tsitsipas ne verra pas les 8emes de finale. Lors d'un duel de toute beauté et qui ne pouvait pas se terminer autrement qu'au cinquième set, le Grec a mordu la poussière devant un exceptionnel Borna Coric après près de cinq heures de jeu et un ultime jeu décisif remporté 7 points à 4 par l'ancien numéro 12 mondial (6-7, 6-4, 4-6, 7-5, 7-6, 4h36 de jeu). Assurément le match de ce début de tournoi, et à l'arrivée l'un des plus beaux exploits depuis longtemps pour le Croate redescendu au 32eme rang mondial et tête de série numéro 27 de cet US Open. Coric revient pourtant de très loin face au numéro 6 mondial, puisque Tsitsipas, après avoir déjà perdu le premier set au tie-break 7-2 a renversé complètement la situation pour mener 2 sets à 1 face au Croate puis 5-1 dans la quatrième manche. Héroïque, le compatriote de Marin Cilic a alors sauvé six balles de match en deux jeux pour finalement parvenir à recoller à deux sets partout. Pas sonné pour autant, le vainqueur du dernier Masters est reparti de plus belle. Il a même réussi le premier break de la dernière manche, sans parvenir à le conserver là non plus. Mené d'entrée 2-0 un peu plus tard dans le jeu décisif, il n'a jamais réussi à combler son retard face à Coric. Pour la deuxième fois de sa carrière, le Croate, qui sera opposé à l'Australien Thompson dimanche, atteint les 8emes de finale du tournoi. Avec peut-être enfin pour le vainqueur de la Coupe Davis 2018 avec son pays un premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem.

Goffin tranquille, Shapovalov s'est fait très peur

Sans faire de bruit, David Goffin sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale de l'US Open. Le Belge, tête de série n°7, qui avait perdu un set lors de ses deux premiers matchs, s'est cette fois imposé en trois manches contre Filip Krajinovic (n°26) : 6-1, 7-6, 6-4 en 2h06. Goffin, n'a pourtant pas rendu une copie parfaite, puisqu'il a été breaké à quatre reprises : dans le premier set alors qu'il menait 4-0, d'entrée de deuxième set et alors qu'il menait 5-4, et alors qu'il menait 4-2 dans la troisième manche. Mais à chaque fois qu'il a connu un coup de mou, il a rapidement recouvré ses esprits, comme lors du deuxième set où il a remporté le tie-break 7-5 après avoir eu une balle de set à 5-4, ou dans le troisième où il a breaké blanc à 5-4 alors que son adversaire était revenu à 4-4. Pour son quatrième huitième de finale d'affilée à New York, il sera opposé à Denis Shapovalov. L'aventure continue en effet également aussi pour le jeune Canadien. Toutefois, comme Coric face à Tsitsipas, le Canadien s'est fait très peur. Un peu comme le Croate, la tête de série numéro 12 s'est elle aussi retrouvé menée 2 sets à 1 et 5-2 dans le quatrième set par Taylor Fritz avant de revenir à hauteur de manière assez incroyable et de ne laisser que deux jeux dans la dernière manche à l'Américain (3-6, 6-3, 4-6, 7-6, 6-2).

Carreno Busta attend Djokovic

Tête de série n°20 du tournoi, Pablo Carreno Busta disputera également le troisième tour, après sa facile victoire sur Ricardas Berankis : 6-4, 6-3, 6-2 en 1h55. L'Espagnol a certes été breaké trois fois, au début du premier et du deuxième set, mais il a su réagir immédiatement, prenant le service adverse à sept reprises. Il termine avec 23 coups gagnants et 22 fautes directes et sera donc opposé à Novak Djokovic ou Jan-Lennard Struff.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



3eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL, n°28) : 6-3, 6-3, 6-1

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Berankis (LIT) : 6-4, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°12) bat Fritz (USA, n°19) : 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (5), 6-2

Goffin (BEL, n°7) bat Krajinovic (SER, n°26) : 6-1, 7-6 (5), 6-4



Coric (CRO, n°27) bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 6-7 (2), 4-6, 6-4, 5-7, 7-6 (4)

Thompson (AUS) bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-4, 6-1

Davidovich Fokina (ESP) bat Norrie (GBR) : 7-6 (2), 4-6, 6-2, 6-1

A.Zverev (ALL, n°5) bat Mannarino (FRA, n°32) : 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-2



Berrettini (ITA, n°6) - Ruud (NOR, n°30)

Caruso (ITA) - Rublev (RUS, n°10)

Fucsovics (HON) - Tiafoe (USA)

Wolf (USA, WC) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Pospisil (CAN)

De Minaur (AUS, n°21) - Khachanov (RUS, n°11)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Moutet (FRA)

Cilic (CRO n°31) - Thiem (AUT, n°2)