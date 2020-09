Novak Djokovic ne remportera pas l’US Open ! Le Serbe a payé cher un geste d’humeur alors qu’il venait de se faire breaker par Pablo Carreno Busta en toute fin de première manche. Le numéro 1 mondial, pour se débarrasser d’une balle, l’a jeté de manière très violente vers une juge de ligne qui l’a reçue au niveau de la gorge. Un geste d’humeur visiblement involontaire qui est intervenu alors que Novak Djokovic était contrarié par un adversaire qui faisait mieux que lui tenir tête.

En effet, après avoir manqué trois balles de break sur le service de Pablo Carreno Busta, le Serbe s’est blessé à l’épaule gauche sur une mauvaise chute puis a perdu son service. C’est alors que l’irréparable est arrivé. Après de longues minutes de discussion, le superviseur de l’US Open et l’arbitre n’ont pas eu d’autre choix que d’appliquer strictement le règlement et de prononcer la disqualification immédiate de Novak Djokovic. En conséquence, le palmarès des tournois du Grand Chelem aura un nom inédit qui viendra s’ajouter à l’issue de la quinzaine.

ÚLTIMA HORA 🚨 | Están valorando si descalifican a Djokovic tras golpear con la pelota (sin intención) a una juez de línea

#USOpen pic.twitter.com/jxTTz3qU9G



— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2020





Zverev n’a pas forcé pour rejoindre les quarts de finale



Alexander Zverev était visiblement pressé. La tête de série numéro 5 de l’US Open a passé 91 minutes sur le court de Flushing Meadows pour se défaite d’Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale. L’Espagnol, 99eme mondial, a d’abord résisté à l’Allemand, tenant sa première mise en jeu... avant de céder cinq jeux consécutifs. Plus solide, le numéro 7 mondial n’a pas hésité au moment de conclure la première manche. Alejandro Davidovic Fokina s’est ensuite rebellé, breakant d’entrée Alexander Zverev en début de deuxième manche mais ce dernier a ensuite haussé le ton et, après avoir aligné six jeux de suite, scellé le sort de la deuxième manche sans trembler. La troisième manche a été bien démarrée par l’Espagnol qui a tenu sa mise en jeu mais la suite a été à sens unique car l’Allemand a remporté six jeux consécutifs, sauvant toutefois tris balles de débreak sur le chemin, pour assurer sa place en quarts de finale (6-2, 6-2, 6-1). Borna Coric ou Jordan Thompson sera son prochain adversaire.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Huitièmes de finale

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-5 disqualification

Shapovalov (CAN, n°12) - Goffin (BEL, n°7)

Coric (CRO, n°27) - Thompson (AUS)

A.Zverev (ALL, n°5) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-2, 6-1



Berrettini (ITA, n°6) - Rublev (RUS, n°10)

Tiafoe (USA) - Medvedev (RUS, n°3)

Pospisil (CAN) - De Minaur (AUS, n°21)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Thiem (AUT, n°2)