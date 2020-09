US Open (H) : De Minaur s'offre un premier quart en Grand Chelem

C'est forcément un joueur de moins de 30 ans qui remportera l'US Open 2020 ! Le dernier trentenaire en lice, Vasek Pospisil (94eme), a été éliminé ce lundi par le jeune Australien Alex De Minaur (21 ans, 28eme), qui se qualifie ainsi pour son premier quart de finale en Grand Chelem. Le natif de Sydney s'est imposé 7-6, 6-3, 6-2 en 2h19 et bat ainsi le Canadien pour la troisième fois en trois confrontations. Pourtant, De Minaur a bien cru perdre le premier set, quand il s'est retrouvé mené 5-2 dans le jeu décisif, mais Pospisil a joué "petit bras" et a complètement craqué, perdant six points de suite ! L'Australien a ensuite réussi les premiers breaks du match pour mener 3-1, puis 5-1, et a conclu la deuxième manche même si le Canadien avait effacé l'un de ces breaks (6-3). Finalement, le troisième set a été du même acabit, avec une large domination de l'Australien, qui a breaké à 1-1 et 4-2 pour l'emporter. De Minaur termine avec 16 coups gagnants et 13 fautes directes, alors que son adversaire a fait les points et les fautes dans ce match (43 coups gagnants, 48 fautes directes). Pour son premier quart de finale, l'Australien sera opposé à Dominic Thiem (2-0 pour l'Autrichien dans les confrontations) ou Felix Auger-Aliassime (0-0).



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Huitièmes de finale

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-5, disqualification

Shapovalov (CAN, n°12) bat Goffin (BEL, n°7) : 6-7, 6-3, 6-4, 6-3

Coric (CRO, n°27) bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-1, 6-3

A.Zverev (ALL, n°5) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-2, 6-1



Berrettini (ITA, n°6) - Rublev (RUS, n°10)

Tiafoe (USA) - Medvedev (RUS, n°3)

De Minaur (AUS, n°21) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (6), 6-3, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Thiem (AUT, n°2)