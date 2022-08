US Open (H) : Couacaud a frôlé l'exploit contre Coric

L'exploit était si proche. Finalement, le Français Enzo Coucaud, 193eme joueur mondial et issu des qualifications, est tombé dès son entrée en lice à l'US Open, aux Etats-Unis, sur dur, battu par le Croate Borna Coric, 29eme joueur mondial et tête de série n°25, en cinq manches (6-2, 7-6 (5), 3-6, 4-6, 7-5) et 4h08 de jeu. Dans la première manche, le Français a été breaké à 3-1, avant de devoir sauver, dans la foulée, trois balles de double-break. Et finalement, au pire des moments, soit à 5-2, le Tricolore a de nouveau perdu une mise en jeu, pour offrir cette première manche sur un plateau à son adversaire du jour (6-2). Dans la deuxième manche, après avoir sauvé une balle de break d'entrée, Enzo Couacaud est ensuite allé jusqu'au tie-break. Mais, malgré deux premières balles de set sauvées, le moins bien classé des deux n'a ensuite rien pu faire sur la troisième et dernière (7-6 (5)). Dans la troisième manche, le Croate a été breaké d'entrée, avant de sauver une balle de double-break à 1-4.

Couacaud a servi pour le gain du match

Dans la foulée, Borna Coric a fini par débreaker, à sa deuxième opportunité, avant de perdre, juste après, un nouveau service, au pire des moments et malgré une première balle sauvée. Le 193eme joueur mondial est ensuite revenu à une manche à deux, à sa deuxième opportunité (6-3). Dans la quatrième manche, le joueur passé par les qualification a eu une balle de break d'entrée, avant d'en sauver deux à 2-3. Finalement, au meilleur des moments, soit à 4-4, le Français a fini par faire le break, avant de conclure et égaliser à deux manches partout dans la foulée (6-4). Enfin, dans la cinquième et dernière manche, à 1-1, le mieux classé des deux a perdu son service, avant d'égaliser à 3-3. Pour finir par perdre un nouveau service, cette fois blanc, dans la foulée. A 5-4, le Tricolore servait pour le gain de ce match, mais il s'est finalement écroulé. Après un service perdu blanc, Enzo Couacaud a également cédé sur sa mise en jeu suivante, offrant alors la victoire à son adversaire du jour, malgré une première balle de match sauvée (7-5).