US Open (H) : Cinq joueurs viseront la place de n°1 mondial

L'histoire en marche ?

Qui remportera l’US Open masculin le 11 septembre prochain ? Difficile d’établir un pronostic car aucun joueur n’a archi-dominé cet été comme on pouvait le voir certaines années, et on ne sait d’ailleurs même pas encore si le finaliste en titre, Novak Djokovic, pourra défendre ses chances. Un autre suspense va durer pendant la quinzaine new yorkaise : qui sera n°1 mondial le 12 septembre. Ils sont en effet cinq à pouvoir prétendre au trône de l’ATP !, forfait et donc hors course pour le trône. Le tenant du titre Daniil Medvedev sera n°3 à 745 points de Nadal, Stefanos Tsitsipas (éliminé au troisième tour l’an passé) sera n°4 à 830 points de l’Espagnol, Carlos Alcaraz (quart de finaliste en 2021) n°5 à 890 points de son compatriote, et Casper Ruud (éliminé au deuxième tour l’an dernier) sera n°6 à 980 points de Nadal.S’ils veulent devenir (ou rester) n°1 mondial le 12 septembre, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz et Casper Ruud doivent absolument disputer la finale, et tout dépendra ensuite du résultat de Rafael Nadal.En cas de circonstances favorables, Tsitsipas et Ruud peuvent devenir les premiers joueurs de leur pays à devenir n°1 mondial. Alcaraz pourrait quant à lui devenir le plus jeune joueur à se hisser au sommet de la hiérarchie du tennis masculin depuis Lleyton Hewitt en novembre 2001. L’Australien avait alors 20 ans, alors que l’Espagnol n’a que 19 ans. Du côté des femmes, il y aura moins de calculs à faire. Avec ses 4275 points d'avance sur Anett Kontaveit, Iga Swiatek est assurée de garder son trône.