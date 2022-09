US Open (H) : Cilic et Evans verront le troisième tour, Coric éliminé

Huit ans après son titre, Marin Cilic poursuit son chemin à l’US Open. Le Croate, tête de série numéro 15, s’est imposé en trois manches sèches face à Albert Ramos-Viñolas. Pas inquiété sur sa mise en jeu, le 17eme joueur mondial n’a eu besoin que d’un break pour prendre l’avantage dans le premier set. Terminant avec deux jeux blancs au service, Marin Cilic a empoché un premier set à sa main. Le deuxième a démarré de manière similaire, avec le break blanc pour le Croate dans le cinquième jeu. C’est alors que l’Espagnol a réagi. Remportant trois jeux de suite, dont deux sur le service de son adversaire, Albert Ramos-Viñolas s’est mis en position de servir pour égaliser à une manche partout. Toutefois, le 42eme mondial a craqué et relancé le Croate, non sans avoir eu une balle de set ensuite. Le jeu décisif qui a conclu cette deuxième manche a été équilibré mais a tourné sur un point pour Marin Cilic, qui a alors pu creuser l’écart à sa première occasion. Le troisième set a tout d’abord vu les deux joueurs rivaliser mais c’est bien Marin Cilic qui a pu faire la différence dans le sixième jeu. Ecartant ensuite une balle de débreak, le 17eme mondial a conclu sur son service, à la première balle de match (6-3, 7-6, 6-3 en 2h41’).

Evans écarte Duckworth

Pour une place en huitièmes de finale, Marin Cilic devra affronter Daniel Evans, tête de série numéro 20. Le Britannique a pris le meilleur sur James Duckworth en trois manches. Après avoir pris le service de l’Australien dès le troisième jeu, le 23eme mondial a poussé pour corser l’addition mais c’est au tout dernier moment que le double break est venu. Ce qui a offert à Daniel Evans le premier set. D’abord équilibrée, la deuxième manche a ensuite tourné assez nettement en faveur du Britannique. Remportant quatre jeux de suite et convertissant ses deux balles de break, Daniel Evans a distancé un peu plus James Duckworth. Mais ce dernier s’est alors montré patient dans un troisième set qui a longtemps été marqué par un statu quo. Grâce à sa seule balle de break, le 83eme mondial a su passer devant pour réduire l’écart sur sa propre mise en jeu. Un avantage que James Duckworth a confirmé avec le break dès le premier jeu du quatrième set. Toutefois, après avoir égalisé à trois jeux partout, Daniel Evans a repris l’avantage dans le jeu pour aller conclure sur le service de son adversaire (6-3, 6-2, 4-6, 6-4 en 3h00’).

Coric surpris par Brooksby

Si Marin Cilic a passé le cap, Borna Coric est resté à quai. Tête de série numéro 25, le Croate s’est incliné en trois manches face à Jenson Brooksby. L’Américain est passé près du break dès le premier jeu mais ce n’était que partie remise. A l’issue du cinquième jeu, le 43eme mondial a pu prendre le service du Croate pour mener quatre jeux à deux, non sans avoir écarté deux balles de débreak. Après une dernière alerte, Jenson Brooksby a pu remporter ce premier set. Dos au mur, Borna Coric a pris l’ascendant dès l’entame de la deuxième manche pour mener trois jeux à rien. Toutefois, le Croate n’a pas pu tenir cet avantage, l’Australien égalisant à quatre jeux partout. Aux portes du jeu décisif, Borna Coric a manqué deux balles de set. Le Croate en a eu cinq de plus dans le jeu décisif mais la réussite n’a pas été au rendez-vous. Jenson Brooksby, de son côté, a saisi sa chance à sa première occasion. Se devant de réagir, Borna Coric a poussé mais a surtout manqué trois balles de break à l’entame de la troisième manche avant de sombrer. Remportant cinq jeux de suite sans avoir été serein au service, Jenson Brooksby a conclu à sa première balle de match (6-4, 7-6, 6-1 en 3h08’). Federico Coria ou Carlos Alcaraz, tête de série numéro 3, sera son prochain adversaire.