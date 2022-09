US Open (H) : Ça passe pour Alcaraz et Sinner

A complete performance from Carlos Alcaraz 💪 pic.twitter.com/zgd3ajaLi2

Sinner passe l’obstacle Eubanks

Après un quart de finale l’an passé pour sa première, Carlos Alcaraz poursuit son parcours à l’US Open. Le numéro 4 mondial s’est imposé en trois manches face à Federico Coria. Si l’Argentin a échappé à un break concédé dès le premier jeu, il n’a pas pu résister très longtemps. En effet, Carlos Alcaraz est parvenu à prendre l’ascendant et à enchaîner cinq jeux remportés pour faire basculer le premier set en sa faveur sur un dernier jeu blanc, non sans avoir sauvé trois balles de débreak en chemin. Une série que la tête de série numéro 3 à Flushing Meadows n’a pas hésité à poursuivre au début de la deuxième manche. En effet, alors que Federico Coria a échoué à convertir deux balles de débreak, l’Argentin a concédé les quatre premiers jeux de la manche. Un ascendant que Carlos Alcaraz a conforté en empochant le deuxième set sur le service de son adversaire. Un match que l’Espagnol a peut-être cru bouclé trop vite quand, dans le quatrième jeu de la troisième manche, il a pris le service de Federico Coria. Toutefois, ce dernier s’est accroché et a pu égaliser à quatre jeux partout. Mais, après avoir mis en grande difficulté l’Espagnol sur son service mais n’avoir pas su en tirer parti, le 78eme mondial a cédé. A sa première balle de match sur le service adverse, Carlos Alcaraz a conclu la rencontre (6-2, 6-1, 7-5 en 2h12’). Jenson Brooksby sera son prochain adversaire.Jannik Sinner n’est pas tombé dans le piège. Opposé à Christopher Eubanks au deuxième tour de l’US Open, l’Italien s’est qualifié en trois manches. Si l’Américain a remporté sans forcer son premier jeu de service, il a ensuite vu la tête de série numéro 11 à Flushing Meadows prendre les commandes. Prenant deux fois le service du 145eme mondial, Jannik Sinner a remporté cinq jeux de suite. Néanmoins, après s’être accroché à son service et avoir écarté quatre balles de set, Christopher Eubanks a effacé un de ses deux breaks de retard. Toutefois, l’Italien a ensuite serré le jeu pour conclure le premier set sur son engagement. La deuxième manche a connu un déroulement bien différent. En effet, aucun des deux joueurs n’a lâché sa mise en jeu et il n’y a eu qu’une seule balle de break à signaler en faveur de Christopher Eubanks dans le huitième jeu. Si Jannik Sinner a fait la course en tête dans le jeu décisif, il a dû attendre la quatrième opportunité pour le remporter. Bousculé d’entrée sur son service, le 13eme mondial a très vite pris l’avantage avec le break en poche. Sans forcer son talent, Jannik Sinner a conclu le match sur l’engagement de Christopher Eubanks (6-4, 7-6, 6-2 en 2h27’). Grigor Dimitrov, tête de série numéro 17, ou Brandon Nakashima sera son adversaire sur la route des huitièmes de finale.