US Open (H) : Bonzi s'offre Humbert, Gaston perd encore

Corentin Moutet, Hugo Grenier, Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi seront donc les représentants français au deuxième tour de l'US Open dans le haut du tableau. Alors que Rinderknech avait dominé Quentin Halys en début de programme lundi, Bonzi a quant à lui éliminé Ugo Humbert en fin de journée dans le deuxième choc 100% français du premier tour. Le 50eme joueur mondial l'a emporté 7-6, 6-1, 5-7, 3-6, 6-2 en 3h33 face à celui qui est retombé à la 138eme et qui écume désormais le circuit Challenger. Irrégulier au service (9 aces, 15 doubles-fautes), le Gardois a réussi à remporter le premier set 7-1 au tie-break après avoir pourtant été mené 5-3 dans la manche, puis il a déroulé dans la deuxième. Dans la troisième, il s'est procuré deux balles de break à 5-5 et aurait pu conclure le match bien plus tôt, mais il les a manquées, et c'est finalement lui qui a perdu son service à 6-5, et donc la manche. Revigoré, Humbert a débuté la quatrième en menant 4-1, puis Bonzi a débreaké (4-3), mais a de nouveau perdu son service dans la foulée (5-3 puis 6-3). Il a donc fallu disputer un cinquième set, et le joueur le mieux classé a fait la différence, en breakant à 1-0 et 5-2. Il aura donc l'honneur de défier Nick Kyrgios mercredi !

Gaston impuissant

Hugo Gaston, quant à lui, n'ira pas plus loin. Sur la lancée d'un été nord-américain délicat (deux victoires en qualifications à Montréal, défaites d'entrée à Montréal, Cincinnati et Winston Salem), le n°72 mondial s'est incliné au premier tour face au n°47, Alexander Bublik. Le Kazakh l'a emporté 6-4, 6-4, 6-4 en 1h45 malgré 9 doubles-fautes (pour 13 aces) et deux breaks concédés. Gaston est parvenu à revenir de 0-2 à 4-4 dans le premier set mais a perdu de nouveau son service dans la foulée. Scénario identique dans le deuxième, où Bublik a mené 4-3, Gaston est revenu à 4-4 puis a encore perdu son service, sur un jeu blanc. Dans le troisième, un seul break, à 3-3, a permis au Kazakh de l'emporter et d'aller défier Pablo Carreno Busta au tour suivant. Hugo Gaston (22 ans en septembre) s'incline donc pour son premier match à l'US Open, et le plus dur commence pour lui désormais, avec beaucoup de points à défendre d'ici la fin de saison, lui qui avait brillé à l'automne 2021, avec deux demi-finales et deux finales en Challenger et bien sûr un quart au Rolex Paris Masters.