US Open (H) : Berrettini premier en quarts

Cinquième US Open et troisième participation aux quarts de finale pour Matteo Berrettini ! Le joueur italien de 26 ans a décroché son billet ce dimanche en disposant d'Alejandro Davidovich Fokina en cinq sets et après 3h45 de jeu. Battu par l'Espagnol à Monte-Carlo en 2021, le n°14 mondial a pris sa revanche sur le n°39, en l'emportant 3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2, au terme d'un match serré. Même s'il a servi 18 aces et 54% de premières balles, Berrettini a été breaké à quatre reprises lors de cette rencontre. Il a notamment eu du mal à entrer dans son match et n'a jamais réussi à revenir dans le premier set après avoir été breaké d'entrée. Mais le Romain s'est réveillé, et après avoir raté une balle de deuxième set à 5-4, il est parvenu à empocher la manche au tie-break (7-2). Sur sa lancée, il a breaké d'entrée de troisième set, et encore une fois à 5-3, pour mener deux manches à une. Mais Davidovich Fokina n'a rien lâché, et a réussi à égaliser à deux sets partout grâce à un break à 1-1. Il a donc fallu disputer un cinquième set, et Berrettini a fait valoir son expérience des grands rendez-vous en menant rapidement 2-0 puis 4-1. Il a fini par l'emporter 6-2 face à un Espagnol diminué par une blessure au genou gauche suite à une extension sur un grand écart. L'Italien va donc disputer les quarts de finale, comme cela a été le cas lors des quatre derniers tournois du Grand Chelem auquel il a participé (rappelons qu'il a déclaré forfait pour Roland-Garros et Wimbledon cette année en raison d'une blessure à la main puis du covid). Ce sera contre Casper Ruud ou Corentin Moutet.