US Open (H) : Berrettini dans la douleur

That winning reaction 💯@MattBerrettini reaches the #USOpen Round 4 for third time in his career! pic.twitter.com/fRsRAw090M

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

Quatrième tournoi du Grand Chelem de la saison et quatrième présence en deuxième semaine pour Matteo Berrettini. Le n°6 mondial a tenu son rang ce samedi, mais il a souffert pour se défaire d'Ilya Ivashka (53eme) en cinq sets : 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 en 3h49. Le récent finaliste de Wimbledon s'est appuyé sur un bon service, avec 27 aces au compteur et 60% de premières balles, mais il a perdu sa mise en jeu à deux reprises, dans le quatrième set, et a ainsi permis à son adversaire d'égaliser à deux manches partout. Auparavant, il avait perdu un premier set sans le moindre break 7-5 au jeu décisif, puis avait remporté le deuxième en breakant à 2-1 et 5-2 et le troisième en breakant à 5-4., en ne perdant que quatre points sur son service. Le voilà donc en huitièmes de finale, où il partira une nouvelle fois favori contre le surprenant Oscar Otte, 144eme mondial et issu des qualifications, qui a éliminé en quatre sets et 2h31 de jeu l'Italien Andreas Seppi (89eme) : 6-3, 6-4, 2-6, 7-5 en servant 15 aces et en ne perdant que trois fois son service. L'Allemand, qui n'avait jamais remporté un match à l'US Open, avait été battu par Berrettini lors de leur seule confrontation, au premier tour de Roland-Garros 2018.