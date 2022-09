US Open (H) : Auger-Aliassime sorti, Ruud et Khachanov s'en sortent

🔥🔥🔥

Khachanov et Ruud lâchent un set

Nouvelle grosse sensation dans la partie haute du tableau de l'US Open. En effet, après l'élimination dès le 1er tour de Stefanos Tsistsipas, c'est cette fois Félix Auger-Aliassime qui est tombé de haut. La nuit dernière,Un break dans chaque manche, à 0-0, 3-3 et 2-2, a suffi au Britannique pour réaliser le gros coup du jour face au demi-finaliste l'an dernier à Flushing Meadows. Incapable de réagir, « FAA » quitte donc le tournoi par la petite porte. Une bonne nouvelle pour Daniil Medvedev qui voit ses principaux concurrents tomber petit à petit. « Cela signifie beaucoup pour moi car je travaille depuis longtemps pour réaliser quelque chose comme ça. Je pense que tout en valait la peine et que si j'ai réussi, c'est parce que j'ai toujours cru en mes possibilités.», savourait en conférence de presse le 53eme mondial, qui a désormais rendez-vous avec une autre tête de série au 3eme tour, ce vendredi.Car, dans le même temps,Globalement dominateur, la tête de série numéro 27 a cependant laissé un set en route mais enchaîne dans cet US Open. Draper fera figure d'un bon test pour lui, avant de peut-être défier le vainqueur du match opposant Pablo Carreno Busta à Alex de Minaur. De son côté, Casper Ruud a également dû batailler face à l'une des sensations de la saison sur gazon, à savoir le Néerlandais Tim van Rijthoven, mais a eu le dernier mot en quatre manches (6-7, 6-4, 6-4, 6-4).A noter également, les qualifications en cinq sets de l'Américain Tommy Paul, tête de série numéro 29, et de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina contre respectivement Sebastian Korda (6-0, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4) et le Hongrois Marton Fucsovics (7-6, 5-7, 3-6, 6-0, 7-6).