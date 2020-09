US Open (H) : Auger-Aliassime met fin au parcours de Moutet et des Français

Ce n’est pas en 2020 qu’un Français s’imposera à l’US Open. Dernière chance tricolore dans le tableau masculin sur les courts de Flushing Meadows, Corentin Moutet est passé à côté de son match face à Félix Auger-Aliassime. Une rencontre que le Canadien a démarré tambour battant, remportant les cinq premiers jeux avant de manquer deux balles de set sur le service du Français. Ce dernier a même eu l’opportunité de prolonger le set mais, à sa deuxième balle de set, le 21eme joueur mondial a conclu la première manche. La deuxième a été un peu plus à sens unique car ce n’est pas cinq jeux de suite que Félix Auger-Aliassime a remporté mais six. Toutefois, après trois breaks consécutifs, le Canadien a dû écarter deux balles de débreak avant de se détacher plus nettement.

Moutet a trop tardé à reprendre ses esprits

Avec le break dès le troisième jeu de la troisième manche, la tête de série numéro 15 de l’US Open semblait se diriger tout droit vers la qualification. Mais, après une pause de sept minutes afin de soigner un pied gauche douloureux, Corentin Moutet a fait preuve de rébellion. Le Tricolore a effacé son break de retard mais il n’est pas parvenu à totalement enrayer la machine canadienne. En effet, Félix Auger-Aliassime a une nouvelle fois pris le service du Français mais, cette fois, c’était la bonne. Le 21eme joueur mondial a serré le jeu afin de sceller le sort du match à sa deuxième opportunité (6-1, 6-0, 6-4 en 1h54’). Un succès qui permet à Félix Auger-Aliassime de se qualifier pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale d’un tournoi du Grand Chelem, lui qui est le premier joueur né dans les années 2000 à y parvenir. Une deuxième semaine de compétition qu’il va démarrer face à Marin Cilic ou Dominic Thiem.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Carreno Busta (ESP, n°20)

Shapovalov (CAN, n°12) - Goffin (BEL, n°7)

Coric (CRO, n°27) - Thompson (AUS)

Davidovich Fokina (ESP) - A.Zverev (ALL, n°5)



Berrettini (ITA, n°6) - Rublev (RUS, n°10)

Tiafoe (USA) - Medvedev (RUS, n°3)

Pospisil (CAN) - De Minaur (AUS, n°21)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Cilic (CRO n°31) ou Thiem (AUT, n°2)



3eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL, n°28) : 6-3, 6-3, 6-1

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Berankis (LIT) : 6-4, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°12) bat Fritz (USA, n°19) : 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (5), 6-2

Goffin (BEL, n°7) bat Krajinovic (SER, n°26) : 6-1, 7-6 (5), 6-4



Coric (CRO, n°27) bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 6-7 (2), 4-6, 6-4, 5-7, 7-6 (4)

Thompson (AUS) bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-4, 6-1

Davidovich Fokina (ESP) bat Norrie (GBR) : 7-6 (2), 4-6, 6-2, 6-1

A.Zverev (ALL, n°5) bat Mannarino (FRA, n°32) : 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-2



Berrettini (ITA, n°6) bat Ruud (NOR, n°30) : 6-4, 6-4, 6-2

Rublev (RUS, n°10) bat Caruso (ITA) : 6-0, 6-4, 6-0

Tiafoe (USA) bat Fucsovics (HON) : 6-2, 6-3, 6-2

Medvedev (RUS, n°3) bat Wolf (USA, WC) : 6-3, 6-3, 6-2



Pospisil (CAN) bat Bautista Agut (ARG, n°8) : 7-5, 2-6, 4-6, 6-3, 6-2

De Minaur (AUS, n°21) bat Khachanov (RUS, n°11) : 6-4, 0-6, 4-6, 6-3, 6-1

Auger-Aliassime (CAN, n°15) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-0, 6-4

Cilic (CRO n°31) - Thiem (AUT, n°2)