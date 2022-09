Ce lundi marque le début de la seconde semaine de l'US Open avec des rencontres sans exception de haut niveau. La première du jour a vu Andrey Rublev dominer Cameron Norrie en un peu plus de deux heures et trois manches (6-4, 6-4, 6-4). D'une précision diabolique, le Russe n'a eu besoin que d'un break lors des deux premiers sets pour se les adjuger. Solide sur sa mise en jeu, la tête de série numéro 9 n'a perdu qu'une seule fois son service dans le troisième acte. Mais il avait au préalable pris le soin de confisquer une première fois le jeu de service du Britannique avant de récidiver au meilleur des moments, juste avant de servir pour le gain du match.



Outre sa fiabilité au service, Andrey Rublev s'est appuyé sur les 35 fautes directes de Cameron Norrie pour bâtir son succès. Rédhibitoire à ce niveau de la compétition pour rivaliser avec un pensionnaire du top 15 mondial. Déjà victorieux cette saison des tournois de Marseille, Belgrade et Dubaï, le Russe se hisse en quart de finale. La troisième fois de sa carrière à New York, la sixième fois au total dans un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera en quart de finale Frances Tiafoe, vainqueur de Rafael Nadal.