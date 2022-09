US Open (H) : Alcaraz sort Sinner au terme d'un match exceptionnel et file en demies

Le match de l'année. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Espagnol Carlos Alcaraz, 4eme joueur mondial et tête de série n°3, a validé son ticket pour les demi-finales de l'US Open, après sa victoire contre l'Italien Jannik Sinner, 13eme joueur mondial et tête de série n°11, en cinq manches (6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5, 6-3) et 5h18 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, l'Italien a été breaké d'entrée, avant de s'y reprendre à deux fois pour débreaker, à 1-2.

Sur son service suivant, le Transalpin a dû sauver une nouvelle balle de break, pour finir par perdre une nouvelle mise en jeu juste après, malgré, là encore, une première balle sauvée. Avant de céder ensuite son ultime service, synonyme alors de gain de la première manche pour son adversaire du jour (6-3). Dans la deuxième manche, à 1-1, l'Espagnol a sauvé une première balle de break, avant de se faire breaker. A 5-4, Jannik Sinner servait pour égaliser à une manche partout, avant de perdre son avantage.

Alcaraz aurait pu mener deux manches à zéro



A 6-5, Carlos Alcaraz a obtenu quatre nouvelles balles de break, synonymes alors de quatre balles pour mener deux manches à zéro. Des occasions cachées car dans le tie-break, le mieux classé des deux, qui s'est alors procuré une cinquième balle de set, a fini par perdre ce set, sur la deuxième possibilité de son concurrent (7-6 (7)). Dans la troisième manche, après une balle de break d'entrée, le moins bien classé des deux a fini par être le premier à perdre son service, à 2-2, après deux balles sauvées à 1-1 puis trois autres dans la foulée. Juste après, le 13eme joueur mondial a eu l'opportunité de débreaker directement. Ce qu'il est finalement parvenu à faire, mais à 3-4. A 5-5, la tête de série n°11 a de nouveau perdu un service, avant de s'y reprendre à deux fois pour égaliser à 6-6. C'est donc tout naturellement que les deux hommes ont disputé un nouveau tie-break. Un jeu décisif durant lequel l'Italien a alors fait cavalier seul, sans laisser aucun point au 4eme joueur mondial (7-6 (0)). Dans la quatrième manche, après deux balles sauvées, l'Espagnol a été breaké d'entrée. Avant de débreaker blanc à 2-3.

Sinner a eu une balle de match dans la quatrième manche



Pour finir par perdre, dans la foulée, un autre service, blanc lui aussi. A 5-4, le Transalpin a alors eu l'opportunité de servir pour le gain du match. Et s'il a bel et bien obtenu une balle de match, Jannik Sinner a cédé son service, sur la deuxième opportunité de Carlos Alcaraz. Pour finir par céder également son ultime mise en jeu et permettre ainsi au mieux classé des deux d'égaliser à deux manches partout (7-5). Enfin, dans la cinquième et dernière manche, à 2-2, après une première balle non convertie, c'est le moins bien classé des deux qui est parvenu à faire le break le premier pour mener 3-2. Mais incapable de confirmer, le 13eme joueur mondial a ensuite complètement déjoué, cédant alors les quatre derniers jeux, dont ses deux derniers services, malgré une première balle de break sauvée à 3-4. Le 4eme joueur mondial n'avait plus qu'à conclure sur sa première balle de match (6-3). Un match complètement fou. Pour sa première demi-finale en Grand Chelem, Carlos Alcaraz affrontera l'Américain Frances Tiafoe, 26eme joueur mondial et tête de série n°22.