US Open (H) : Alcaraz et Sinner s'en sortent en cinq sets

Alcaraz au bout de la nuit

Depuis 2007-08 et Novak Djokovic, aucun joueur aussi jeune n'avait réussi à atteindre les quarts de finale des quatre tournois du Grand Chelem. Jannik Sinner, tout juste âgé de 21 ans, a succédé au Serbe ce lundi, en se qualifiant pour les quarts de finale de l'US Open pour la première fois, après avoir déjà atteint ce stade de la compétition à l'Open d'Australie et à Wimbledon cette année et à Roland-Garros en 2020.Les serveurs n'étaient pas au rendez-vous lors de cette partie : 13 doubles-fautes et 8 breaks concédés pour le Biélorusse, 14 doubles-fautes et 8 doubles-fautes pour l'Italien ! Sinner a déroulé dans le premier set, mais dans le deuxième, alors qu'il a mené 4-2, il a craqué, en se faisant breaker alors qu'il servait pour revenir à 6-6. Le n°13 mondial s'est bien repris dans la troisième manche, en la remportant assez facilement grâce à deux breaks. Mais dans la quatrième, il a encore craqué en fin de set, concédant son service à 5-4, et il a donc fallu disputer un cinquième set. Un cinquième set riche en rebondissements, où Ivashka a mené 3-1, mais l'Italien lui a mis la pression et a remporté les cinq derniers jeux de la partie, en gagnant 20 des 23 derniers points ! Jannik Sinner va donc disputer son premier quart à New York, pour sa quatrième participation, mais il s'est vraiment fait peur ce lundi.Et ce sera contre Carlos Alcaraz ! L'Espagnol, qui peut devenir n°1 mondial lundi, a remporté lui aussi un combat en cinq sets, et 3h55 de jeu, qui s'est terminé à 2h24 du matin, heure de New York ! Marin Cilic l'a fait souffrir jusqu'au bout, mais il a fini par le battre 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3. Face à un Croate irrégulier au service lors de cette rencontre (14 aces, 13 doubles-fautes, 6 breaks concédés), Alcaraz a laissé son adversaire faire les points gagnants (45 contre 28) et les fautes (66 contre 41), mais il a fallu attendre les derniers jeux pour qu'il se détache véritablement. Breaké d'entrée de match, le n°4 mondial a réussi à renverser la situation pour empocher le premier set, mais dans le deuxième, c'est lui qui n'est pas parvenu à conserver son break d'entrée. La troisième manche n'a en revanche basculé qu'à la fin, quand Alcaraz a pris le service de Cilic à 5-4. Idem pour la quatrième, où cette fois c'est le Croate qui a breaké l'Espagnol à 4-4., remportant quatre jeux de suite pour creuser l'écart (4-1), avant de conclure sur un jeu blanc. A 19 ans, voici l'Espagnol en quarts de finale de Grand Chelem pour la troisième fois, et sa victoire contre Cilic fait que ce sera forcément un joueur jamais couronné en Grand Chelem qui triomphera ce dimanche ! Assuré d'être au pire n°3 mondial lundi prochain, Alcaraz va désormais se concentrer sur son choc face à Sinner. Les deux joueurs, qui se sont rencontrés sur toutes les surfaces, en sont à 2-2 dans leurs confrontations.