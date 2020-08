US Open : Forfait confirmé pour Belinda Bencic

Le tableau féminin toujours plus décimé

Après Bianca Andreescu et Elina Svitolina, une troisième demi-finaliste de l’édition 2019 de l’US Open ne prendra pas part au tournoi du Grand Chelem cette année. Via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, Belinda Bencic a confirmé son intention de ne pas se rendre à New York à la fin du mois d’août pour prendre part à la deuxième levée disputée dans cette saison 2020. « Je voulais vous tenir informé sur le fait que j’ai décidé de faire l’impasse sur la tournée américaine à New York et que je ferai mon retour sur le circuit à Rome le mois prochain », annonce la numéro 8 mondiale dans ce communiqué qui est une mauvaise nouvelle de plus pour les organisateurs de l'événement.Si elle ne l’exprime pas directement, les craintes liées à la propagation du coronavirus aux Etats-Unis semblent derrière cette décision, qui a déjà été prise par des joueuses comme Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, Kiki Bertens ou Svetlana Kuznetsova, victorieuse à Flushing Meadows en 2004. « Je veux remercier l’US Open et l’USTA pour leur travail et leurs efforts afin de permettre autant au tournoi de Cincinnati qu’à l’US Open d’avoir lieu ce mois-ci, ajoute Belinda Bencic dans son communiqué. Je suis impatiente de revenir à New York l’an prochain et je souhaite bonne chance à tous ceux qui participeront aux tournois dans les semaines à venir. » Cette édition 2020 de l’US Open, disputée à huis clos dans un protocole sanitaire très strict, pourra principalement compter sur Serena Williams, seule demi-finaliste 2019 encore engagée, ainsi que le numéro 1 mondial Novak Djokovic pour attirer les regards dans un contexte qui sera certainement unique.