US Open : Fiona Ferro a été renversée par Iga Swiatek

Il n'y aura pas de joueuse française au troisième tour de l'US Open. Fiona Ferro en prenait pourtant la direction mais elle s'est finalement inclinée en un peu plus de deux heures face à Iga Swiatek (6-3, 6(3)-7, 0-6).Elle a remporté la première manche et a même commencer la deuxième avec un break mais ça n'a pas été suffisant. Alors que la quart de finaliste de Roland-Garros était à deux doigts de craquer et se plaignait du dos, Fiona Ferro n'a pas réussi à conclure.Alors que la Polonaise n'était pas au mieux, la Française en a profité pour faire la course en tête. Elle a breaké la première pour mener 2-0 et même si elle a été débreakée dans la foulée, elle a gardé l'ascendant jusqu'à reprendre le service de son adversaire pour mener 5-3. Au moment de servir pour le gain de la première manche, Fiona Ferro a été impeccable en réussissant un jeu blanc. Sur sa lancée, elle a rapidement mené 2-0 dans le deuxième set. Mais ça n'a pas été suffisant pour écarter la tête de série numéro 7. Cette dernière est revenue de nul part pour renverser la Française. Elle a gagné quatre jeux consécutifs pour la mettre dans une situation délicate. Avant d'aller au tie-break, Fiona Ferro a écarté deux balles de set sur son service à 5-6. Juste assez pour repousser l'échéance. Dans le jeu décisif, elle n'a pas réussi à suivre le rythme d'Iga Swiatek. Après avoir vu son adversaire revenir à un set partout, elle a perdu pied dans la troisième manche.Elle a été breakée à trois reprises et n'a pas remporté le moindre jeu. 22 minutes après l'issue du tie-break de la deuxième manche, elle voyait la victoire définitivement lui échapper et les derniers espoirs tricolores dans le tableau féminin avec.