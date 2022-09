US Open (F/Finale) : Swiatek sacrée après sa victoire sur Jabeur

Ons Jabeur put a smile on all of our faces this #USOpen pic.twitter.com/eVMcjGRIox

Swiatek sereine puis en difficulté

Jabeur a tenu tête avant de céder

Iga Swiatek reste intouchable en finale ! Depuis son premier sacre à Roland-Garros en 2020, la numéro 1 mondiale n’a plus mordu la poussière quand le titre est en jeu et Ons Jabeur peut une nouvelle fois en témoigner. Deux mois après avoir vu Wimbledon lui échapper face à Elena Rybakina, celle qui sera la dauphine de la Polonaise au classement WTA ce lundi a subi le même sort qu’en mai dernier à Rome avec une défaite en deux manches en finale. Cette fois, c’est à l’US Open qu’Iga Swiatek s’est montrée la plus forte. Dans un Arthur Ashe Stadium qui a fait salle comble, le public a un temps cru que cette finale 2022 serait expéditive. En effet, dès le premier passage au service de la Tunisienne, c’est sur un jeu blanc que la Polonaise a fait le break afin de mener trois jeux à rien. Toutefois, la numéro 1 mondiale a connu un petit passage à vire sur son engagement, dont Ons Jabeur a su profite pour effacer son jeu de service de retard. Mais ce deuxième jeu inscrit lors du premier set est resté le dernier.Ne voulant pas laisser son adversaire entrer pleinement dans cette finale, Iga Swiatek a haussé le ton et la native de Ksar Hellal n’a pas été en mesure de suivre. Pas mise en danger sur sa mise en jeu, la Polonaise a converti deux de ses trois dernières balles de break afin de valider son début de finale réussi à la première balle de set obtenue. La deuxième manche a démarré sur le même tempo que la première. Si la bataille a été plus rude, c’est bien Iga Swiatek qui a breaké la première afin de mener trois jeux à rien. Imitant de nouveau ce qui était arrivé en début de match, Ons Jabeur a effacé ce jeu de service de retard. Néanmoins, dans le jeu précédent, la Tunisienne a sauvé pas moins de trois balles de double break et commencé à instiller le doute dans l’esprit de son adversaire. Moins à l’aise dans le jeu, Iga Swiatek a ouvert des portes qu’Ons Jabeur a pris un malin plaisir à enfoncer. A nouveau breakée, la tête de série numéro 5 de l’US Open n’a eu de cesse de répliquer et de tenir tête pour revenir à quatre jeux partout.Dans la foulée, la Tunisienne au trois balles pour prendre l’ascendant dans cette deuxième manche. Les écartant une par une, Iga Swiatek a tenu bon. Aux portes du jeu décisif, la tension est montée d’un cran lors de la première balle de match, sur le service de la numéro 5 mondiale. Toutefois, la Polonaise n’a pas saisi sa chance et le tiebreak est devenu inévitable. L’indécision a été totale car aucune des deux joueuses n’a pu être sereine au service. Les points perdus sur son propre engagement ont été nombreux. Menant cinq points à quatre avec deux services à suivre, Ons Jabeur semblait sur le point de relancer cette finale. C’est à ce moment qu’Iga Swiatek a mis un dernier coup de reins pour conclure. Remportant trois points de suite, la numéro 1 mondiale est allé au bout de son rêve. Après Roland-Garros à deux reprises, Iga Swiatek remporte son troisième titre en Grand Chelem (6-2, 7-6 en 1h53’), le deuxième sur l’année 2022. Après son revers à Wimbledon, Ons Jabeur voit l’opportunité d’ajouter à son palmarès ce qui serait sa plus belle ligne. Une finale en deux temps, qui sacre celle qui est la patronne du tennis féminin.