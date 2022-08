US Open (F) : V.Williams ne veut pas évoquer sa retraite

Elle n'ira pas plus loin. Ce mardi, du côté de New York, l'Américaine Venus Williams, 1504eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, a été sortie dès son entrée en lice à l'US Open, aux Etats-Unis, sur dur, par la Belge Alison Van Uytvanck, 43eme joueuse mondiale, en deux manches (6-1, 7-6 (5)) et 1h49 de jeu. Un quatrième et dernier Grand Chelem qu'elle connaît parfaitement bien pour l'avoir déjà remporté, et ce même à deux reprises, en 2000 puis en 2001. A l'issue de cette rencontre, du côté de Flushing Meadows, l'Américaine, aujourd'hui âgée de 42 ans, a notamment été interrogée sur son éventuelle retraite. Un sujet que la principale intéressée n'a pas souhaité aborder, alors que ses apparitions sur le court ne sont plus aussi fréquentes que par le passé, pour celle qui reste sur une série, actuellement en cours, de six défaites de rang. A cheval sur deux années, puisque l'Américaine disputait seulement son quatrième match en 2022.

Venus n'a pas fait comme Serena

Son dernier succès remonte à l'édition 2021 de Wimbledon. Et au sujet de cette fameuse retraite, Venus Williams a ainsi notamment déclaré, dans des propos rapportés par l'AFP : "Pour l'instant, je suis juste concentrée sur le double. C'est sans aucun doute la période la plus longue que j'ai passée loin du tennis et sans raquette à la main. C'était donc une expérience complètement nouvelle pour moi, d'essayer de m'acclimater aussi vite que possible pour être prête pour l'US Open, ce qui n'était pas facile. " Une position qui contraste avec Serena, sa sœur cadette. Cette dernière a annoncé, pas plus tard qu'au début de ce mois d'août, qu'elle se retirait du monde du tennis professionnel. Un départ à la retraite imminent. Ce que Venus, de son côté, n'a donc pas souhaité faire. A propos de ce qui la pousse à rester au plus haut niveau, la principale intéressée a confié : "Trois lettres: W-I-N (Gagner). C'est tout, c'est très simple."