US Open (F) : Tan et Jeanjean tombent sur plus fortes

Jeanjean impuissante

Caroline Garcia reste pour le moment la seule Française qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open. Harmony Tan et Léolia Jeanjean, programmées après la Lyonnaise, ont en effet pris la porte face à des joueuses bien mieux classées. Après avoir battu Serena Williams et disputé les huitièmes de finale à Wimbledon, Harmony Tan (bientôt 25 ans, 112eme) rêvait de s'offrir une autre gagnante de tournoi du Grand Chelem au premier tour, mais elle a échoué face à Bianca Andreescu (22 ans, 48eme), qui avait remporté le tournoi en 2019, mais n'a pas ajouté une ligne à son palmarès depuis.Tan, plombée par son service (3 doubles-fautes, 41% de premières balles), est passée à côté du premier set, où son adversaire l'a breakée trois fois en trois occasions. Mais cela a réveillé la Française, qui a enchaîné avec un 4-0. La perte de l'un de ses breaks d'avance ne l'a pas perturbée et elle a réussi à égaliser à une manche partout sans trembler. Mais dans la troisième, Andreescu a rapidement mené 3-0 et Tan n'est jamais parvenue à revenir, perdant même son service une dernière fois à 4-1. Ce n'est donc pas cette année que la Française remportera son premier match à New York. Quant à la Canadienne, elle aura fort à faire au tour suivant, face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 15eme mondiale, qui n'a pas laissé le moindre jeu à Ana Konjuh : 6-0, 6-0 en 59 minutes !Léolia Jeanjean, issue des qualifications, disputait quant à elle son tout premier US Open, à 27 ans. La Montpelliéraine, à la carrière faite de hauts et de bas (grande espoir du tennis français durant sa jeunesse, elle est partie faire cinq ans d'études aux Etats-Unis avant de revenir sur le circuit), avait fort à faire en étant opposée à l'une des outsiders du tournoi, Coco Gauff (12eme), et elle s'est inclinée 6-2, 6-3 en 1h20.Des breaks à 1-1 et 3-1 dans le premier set et à 0-0 et 5-3 lui ont permis de l'emporter.