US Open (F) : Swiatek l'emporte aisément face à Stephens

The World No. 1 cruises into Round 3 🏎️ pic.twitter.com/0Y7wWQjsPe

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

Swiatek a pu dérouler

Iga Swiatek continue son parcours sans faute à l’US Open. Après avoir expédié Jasmine Paolini pour son entrée en lice, la numéro 1 mondiale n’a pas connu d’énormes difficultés pour écarter Sloane Stephens, sacrée à Flushing Meadows en 2017. Une rencontre qui a tout d’abord vu les deux joueuses être nerveuses sur leurs mises en jeu. Le résultat a été trois des quatre premiers jeux conclus sur un break et une séquence qui a profité à la Polonaise. Cette dernière, parvenant à tenir son service, a pu mener quatre jeux à un. Dès lors, mis à part deux balles de double break pour la tête de série numéro 1, les débats se sont équilibrés et cette dernière a pu conclure le premier set à la première occasion. Si l’entame de match a été accrochée, celle de la deuxième manche a été l’exact opposé. En effet, Iga Swiatek n’a pas hésité à imposer son rythme et à faire déjouer Sloane Stephens.Cette dernière a alors vu les jeux défiler. Convertissant deux de ses quatre balles de break puis en écartant une, la tête de série numéro 1 de l’US Open a très rapidement pu mener quatre jeux à rien. Sur un jeu blanc, la 51eme mondiale a pu débloquer son compteur dans ce deuxième set mais les opportunités de se relancer ont été absolument inexistantes pour l’Américaine. A sa main, Iga Swiatek n’a pas tremblé au moment de servir pour mettre un terme à la rencontre. Sur un dernier jeu blanc, la Polonaise a validé son billet pour le troisième tour (6-3, 6-2 en 1h15'), qu’elle atteint pour la troisième fois consécutive. Pour aller plus loin, la numéro 1 mondiale devra se défaire d’une autre joueuse américaine, Lauren Davis. Cette dernière a su effacer un début de match raté pour se qualifier aux dépens d’Ekaterina Alexandrova (0-6, 6-4, 7-6 en 2h14’).