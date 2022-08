Pegula exacte au rendez-vous



Sabalenka expéditive

Iga Swiatek est entrée de plain-pied dans l’US Open. La numéro 1 mondiale, favorite du tournoi, a nettement dominé Jasmine Paolini pour son entrée en lice. Un match que la Polonaise a pris par le bon bout, prenant le service de son adversaire dès le troisième jeu avant de récidiver dans le cinquième. C’est alors que l’Italienne a eu un sursaut d’orgueil pour effacer un de ses deux breaks de retard… avant de perdre une nouvelle fois son service. En fait, le premier set s’est conclu par une séquence de cinq jeux conclus par un break et qui a fait le jeu de la numéro 1 mondiale, qui a su le conclure à la première occasion. La deuxième manche n’a pas connu le même scenario. En effet, Jasmine Paolini a été dans l’incapacité de mettre en difficulté Iga Swiatek sur son service. A contrario, la tête de série numéro 1 a eu la bagatelle de cinq balles de break sont trois ont pu être converties. Remportant six jeux consécutifs, la Polonaise a mis fin aux débats à la deuxième balle de match (6-3, 6-0 en 1h07’), Sloane Stephens, tombeuse de Greet Minnen (1-6, 6-3, 6-3 en 2h11'), qui sera son adversaire au deuxième tour.Tête de série numéro 8, Jessica Pegula a laissé peu s’espoir à Viktorija Golubic, issue des qualifications. Si l’Américaine a eu une balle de break dès le premier jeu, elle n’a pas su la convertir mais a fini par prendre le service de son adversaire deux jeux plus tard. La Suissesse a répliqué dans la foulée pour rester au contact mais n’a pas pu tenir le rythme. Remportant les quatre derniers jeux, dont deux blancs, Jessica Pegula a empoché le premier set à la première occasion. Si Viktorija Golubic a tenu son service dans le premier jeu, la 89eme mondial a ensuite pris le bouillon. Impériale sur ses deux balles de break, la 8eme mondiale a aligné cinq jeux de suite pour se rapprocher de la victoire. La Suissesse a mis un point d’honneur a ensuite tenir son engagement mais a fini par céder sur le service de Jessica Pegula, qui a conclu à sa première balle de match (6-2, 6-2 en 1h05’). Un succès qui lui permet de rejoindre le deuxième tour, avec un duel face à Aliaksandra Sasnovich, tombeuse d'Elisabetta Cocciaretto en deux manches (6-2, 6-4 en 1h22'), qui l’attend.Egalement opposée à une qualifiée, Catherine Harrison, Aryna Sabalenka a répondu présent au premier tour de l’US Open. La Biélorusse a lancé ce match avec une série de quatre jeux remportés consécutivement, dont un deuxième break arraché de haute lutte après cinq égalités. Dans la foulée, l’Américaine a effacé un de ses deux breaks de retard pour mieux perdre à nouveau son service. La 6eme mondiale a ensuite serré le jeu pour conclure le premier set sur son service. La deuxième manche a démarré par un échange de breaks et un statu quo. Toutefois, à l’issue du cinquième jeu, remporté blanc sur le service de son adversaire, Aryna Sabalenka a fait la différence. Mais ce n’est qu’après avoir écarté une balle de débreak que la tête de série numéro 6 est allée conclure la rencontre sur l’engagement de son adversaire (6-1, 6-3 en 1h30’). La Biélorusse retrouvera Kaia Kanepi, tombeuse de Tereza Martincova en deux manches (7-6, 6-3 en 1h35'), au deuxième tour à Flushing Meadows.