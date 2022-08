US Open (F) : Swiatek avec Badosa, Kontaveit avec Sakkari... et Garcia

US Open women’s singles draw pic.twitter.com/fjvCkZzo5I

S.Williams - Kontaveit au deuxième tour ?

Les huitièmes de finale théoriques



Après la finale surprise de l'an passé, entre Emma Raducanu et Leylah Fernandez, l'US Open féminin fera-t-il respecter la logique cette année ? Impossible à dire, tant l'été n'a pas dressé une véritable hiérarchie sur le circuit WTA. La n°1 mondiale Iga Swiatek, imbattable sur terre battue, n'est pas aussi à l'aise sur cette surface mais tentera d'aller remporter son premier US Open., puis la Russe Ekaterina Alexandrova. Jelena Ostapenko, Sofia Kenin (deux anciennes gagnantes en Grand Chelem) ou Amanda Anisimova pourraient l'attendre en début de deuxième semaine, avant un quart de finale éventuel contre Garbine Muguruza ou Jessica Pegula, voire Petra Kvitova. Paula Badosa pourrait être l'adversaire de Swiatek en demies, mais l'Espagnole a du lourd dans son quart de tableau : la tenante du titre Raducanu (si elle se défait d'Alizé Cornet au premier tour), Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova, la gagnante de Wimbledon Elena Rybakina ou encore Naomi Osaka !En bas du tableau, Anett Kontaveit sera la tête de série n°2. Mais l'Estonienne aura très fort à fait. Et pourquoi pas dès le deuxième tour face à Serena Williams si la légendaire Américaine, pour ce qui devrait être le dernier tournoi de sa carrière, se défait de Danka Kovinic pour son entrée en lice. Barbora Krejcikova, Leylah Fernandez (si elle se défait de la Française Océane Dodin d'entrée), Daria Kasatkina et Ons Jabeur sont également présentes dans son quart de tableau. L'autre de quart de tableau est celui qui intéressera le plus le public français, puisque c'est celui de Caroline Garcia.(si elle se défait de Harmony Tan au premier tour) au troisième tour. Garcia pourrait ensuite défier Maria Sakkari, qu'elle vient de battre à Cincinnati (si la Grecque bat, possiblement, Diane Parry au deuxième tour), en huitièmes de finale, avant un quart contre Simona Halep, Coco Gauff ou Madison Keys.Swiatek - OstapenkoMuguruza - PegulaBadosa - BencicRaducanu - SabalenkaHalep - GauffHaddad Maia - SakkariJabeur - KasatkinaFernandez - Kontaveit