US Open (F) : Svitolina trace sa route

En huit participations à l'US Open, Elina Svitolina n'avait disputé qu'un seul quart de finale, en 2019, année où elle avait été stoppée par Serena Williams aux portes de la finale. L'Ukrainienne, n°5 mondiale, va ajouter à un nouveau quart à son palmarès cette année, puisqu'elle a éliminé Simona Halep ce dimanche sur le score de 6-3, 6-3 en 1h16. La Roumaine, retombée au treizième rang mondial suite à sa blessure au mollet qui l'a éloignée des courts de mai à août, n'a pas pu faire grand-chose face à la jeune mariée, en pleine forme, qui avait remporté le tournoi de Chicago en préparation à l'US Open, après avoir décroché la médaille de bronze du tournoi olympique de Tokyo. Si Halep a certes breaké en début de match pour mener 2-1, elle a perdu son service dans la foulée (2-2), puis à 4-3, et a donc permis à Svitolina d'empocher la première manche. Dans la deuxième, c'est l'Ukrainienne qui a mené 2-1 puis s'est fait débreaker (2-2), mais elle a de nouveau pris le service adverse à 3-3 et 5-3 et s'est imposée assez facilement. Pour son huitième quart de finale en Grand Chelem, Elina Svitolina sera opposée Angelique Kerber (9-6 dans les confrontations) ou Leylah Fernandez (1-0).