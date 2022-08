US Open (F) : Sakkari lâche un set

Elle n'arrive pas à l'US Open en tant que favorite, avec seulement un match gagné depuis Wimbledon, mais Maria Sakkari, tête de série n°3, espère faire aussi bien que l'an passé, où elle avait rallié le dernier carré. Ce lundi, la Grecque entamait sa quête de Grand Chelem contre Tatjana Maria, surprenante demi-finaliste de Wimbledon (en battant Sakkari en seizièmes), et elle a perdu un set avant de l'emporter : 6-4, 3-6, 6-0 en 1h56. Irrégulière au service (6 aces, 4 doubles-fautes, 45% de premières balles), la n°3 mondiale a été breakée à cinq reprises. Menée 3-0 dans le premier set, elle a réussi à revenir à 4-4, puis à breaker une fois de plus pour empocher la manche, même si l'Allemande s'est procurée trois balles de 5-5. Dans le deuxième, Maria a encore mené 3-0, mais cette fois elle est parvenue à conserver son avantage pour égaliser à une manche partout.Voilà donc une bonne chose de faite pour Sakkari, qui sera opposée à Diane Parry ou Xiyu Wang au tour suivant. A noter également en ce début de journée la qualification de la tête de série n°18 Veronika Kudermetova (7-5, 6-3 contre Donna Vekic sans avoir de balle de break à défendre) et d'Alison Riske-Amritraj, tête de série n°29 (6-2, 6-4 contre Eleana Yu sans avoir de balle de break à défendre non plus).