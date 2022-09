US Open (F) : Sabalenka à nouveau qualifiée pour les demi-finales

Sabalenka s’est montrée patiente

Aryna Sabalenka s’offre une deuxième chance. Battue l’an passé par Leylah Fernandez en demi-finale de l’US Open, la Biélorusse s’est une nouvelle fois qualifiée pour le dernier carré à Flushing Meadows. Pour cela, la tête de série numéro 6 a dominé Karolina Pliskova en deux manches. Une rencontre que la Biélorusse n’aurait pas pu aborder d’une meilleure manière. Convertissant deux de ses trois balles de break et tenant son service, Aryna Sabalenka a remporté les quatre premiers jeux de ce quart de finale. Karolina Pliskova a alors essayé de sortir la tête de l’eau et a débloqué son compteur en tenant son service. Un jeu qui restera le seul inscrit par la 22eme mondiale dans un premier set absolument à sens unique. En effet, après avoir remporté son service sur un jeu blanc, Aryna Sabalenka est allée chercher une troisième fois le service de son adversaire. A la troisième opportunité, la tête de série numéro 6 du tournoi a validé au tableau d’affichage l’ascendant pris dans le jeu.La deuxième manche n’a pas connu le même scenario. En effet, les deux joueuses n’ont quasiment rien laissé à l’adversaire au service. En tout et pour tout, une seule balle de break a été signalée. Elle a eu lieu dans le huitième jeu en faveur d’Aryna Sabalenka. Toutefois, Karolina Pliskova s’est montrée intraitable pour écarter cette balle de break et tenir la dragée haute à la Biélorusse pour l’emmener au jeu décisif. Un tiebreak qui a vu les deux joueuses se rendre coup pour coup mais c’est bien Aryna Sabalenka qui a pris l’ascendant. Si la première balle de match a pu être écartée par la Tchèque, la deuxième a été la bonne pour la Biélorusse (6-1, 7-6 en 1h24’). Après Wimbledon et l’US Open l’a passé, Aryna Sabalenka va disputer sa troisième demi-finale en Grand Chelem face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek ou Jessica Pegula, tête de série numéro 8.