US Open (F) : S.Williams s'arrête dès le 3eme tour

Serena Williams a tout donné mais en vain. Après son exploit retentissant face à Anett Kontaveit, numéro 2 mondiale, la légende américaine a tiré sa révérence à Flushing Meadows contre Ajla Tomljanovic en trois manches. Combative, celle qui a remporté six fois l’US Open, n’a pas mis longtemps à effacer un premier jeu raté. En effet, alors que l’Australienne a fait le break d’entrée, elle a concédé son service sur un jeu blanc dans la foulée. Si les serveuses ont été à l’honneur dans cette première manche, Serena Williams a sans doute pensé avoir fait le plus dur quand, à nouveau sur un jeu blanc, elle a pris l’avantage afin de mener cinq jeux à trois et servir pour le gain de la manche. C’est alors que la machine s’est enrayée.

Ne parvenant pas à conclure, l’Américaine a vu quatre jeux lui échapper consécutivement et la première manche par la même occasion. Poussée par le public massé dans un Arthur Ashe Stadium plein comme un œuf, Serena Williams a lancé le deuxième set tambour battant. Plus solide au service et intraitable sur les balles de break, l’Américaine a remporté les quatre premiers jeux mais a ensuite vu son adversaire répliquer.

A match we will never forget.

Ajla Tomljanovic defeats Serena Williams in three sets. pic.twitter.com/l4Bf3ruWqR



— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

S.Williams a fini par céder



Effaçant immédiatement un de ses deux breaks de retard, Ajla Tomljanovic a tenu bon sur sa mise en jeu et écarté quatre balles de set avant de revenir à cinq jeux partout. Une deuxième manche qui s’est finalement conclue au jeu décisif. Un tiebreak qui a vu chacune des deux joueuses signer des séries de points mais c’est bien Serena Williams qui en est sortie victorieuse pour prolonger un peu plus ce match. L’euphorie s’est prolongée quand la joueuse aux 23 titres en Grand Chelem a pris le service de l’Australienne dès le premier jeu de la dernière manche. Un jeu qui a finalement été le dernier inscrit dans cette rencontre par Serena Williams.

Ne parvenant plus à mettre en danger son adversaire, l’Américaine a subi et cédé cinq jeux de suite. A l’orgueil, elle a écarté cinq balles de match mais, ayant alors laissé passer trois balles de débreak, elle a cédé. Ajla Tomljanovic s’impose au bout du suspense (7-5, 6-7, 6-1 en 3h07’) et restera celle qui a mis fin à la carrière de Serena Williams à l’US Open. Pour une place en quarts de finale, la 46eme mondiale sera opposée à la Russe Liudmila Samsonova, tombeuse de la Serbe Aleksandra Krunic en deux manches (6-3, 6-3 en 1h18’).