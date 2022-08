US Open (F) : S.Williams pas encore à la retraite, Kasatkina déjà dehors

C'était l'événement de la journée à New York, voire aux Etats-Unis : l'éventuel dernier match de la carrière de Serena Williams. Mais il faudra revenir mercredi, car l'Américaine de bientôt 41 ans s'est offert un deuxième match à l'US Open ! Elle a en effet franchi le premier tour en disposant sur le score de 6-3, 6-3 en 1h41 de la Monténégrine Danka Kovinic, qui n'avait évidemment jamais joué un match dans une telle ambiance. Alors que le public lui avait réservé un tifo (fait rarissime en tennis), que Bill Clinton, Mike Tyson, Lindsey Vonn ou encore Anna Wintour étaient dans les tribunes, Serena Williams, vêtue d'une robe noire sertie de diamants, a fait plaisir à ses fans. Même si ce fut loin d'être parfait, à l'image de son service (9 aces, 6 doubles-fautes), la 605eme mondiale a assuré l'essentiel avec cette victoire, sa deuxième de l'année.

Alors que Kovinic (80eme) était revenue de 0-2 à 3-2 en début de match, l'Américaine a enchaîné quatre jeux pour empocher le premier set. Le deuxième a été moins riche en rebondissements, Serena Williams breakant à 2-2 et 5-3 pour s'imposer, en ne perdant que trois points sur son service. La retraite et les larmes attendront donc encore un peu (même si l'Américaine n'a pas précisé si l'US Open était son dernier tournoi ou si elle allait encore jouer en fin de saison). Et mercredi, il faudra défier la n°2 mondiale Anett Kontaveit, qui s'est imposée sans trembler (6-3, 6-0 en 1h06) contre Jaqueline Cristian en en perdant qu'une fois son service, alors qu'elle menait déjà 3-1 dans le premier set. Mais l'Estonienne résistera-t-elle à la pression d'envoyer une légende, soutenue par plus de 20 000 personnes, à la retraite ?

Kasatkina tombe de haut

La surprise de la soirée est venue de l'élimination de la n°9 mondiale Daria Kasatkina, victorieuse à San Jose et à Granby cet été, et piégée par la Britannique Harriet Dart (88eme), qui l'a emporté 7-6, 1-6, 6-3 après une bataille de 2h32. Plombée par son service (9 doubles-fautes, 8 breaks concédés au total), la Russe a perdu la première manche au tie-break 10-8 après avoir manqué deux balles de set, puis a gagné le deuxième facilement, avant de craquer en fin de troisième en perdant quatre jeux de suite. Après l'élimination de Simona Halep, cela fait donc deux joueuses du Top 10 en moins dans le bas du tableau. Parmi les autres résultats de la nuit, on notera la qualification de la tête de série n°20 Madison Keys (7-6, 6-3 contre Dayana Yastremska après avoir sauvé trois balles de premier set), de la n°23 Barbora Krejcikova (6-0, 6-4 contre Fernanda Contreras Gomez malgré trois breaks concédés) et de la n°31 Shelby Rogers (3-6, 6-3, 6-4 contre Arantxa Rus), et l'élimination de la tête de série n°27 Martina Trevisan (7-5, 6-1 contre Evgeniya Rodina après avoir manqué une balle de premier set) et de la n°30 Jill Teichmann (6-4, 6-2 contre Shuai Zhang après avoir pourtant mené 3-1 dans la première manche).