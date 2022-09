US Open (F) : Qualification aisée pour Muguruza et Ka.Pliskova

Clash of Grand Slam champions on deck in Round 3! pic.twitter.com/8m0jzlplSr

Ka.Pliskova a donné la leçon

Garbiñe Muguruza était pressée. L’Espagnole, tête de série numéro 9 de l’US Open, n’a pas perdu de temps lors de son duel avec Linda Fruhvirtova, issue des qualifications. Une rencontre que la 10eme mondiale n’aurait pas pu démarrer mieux. Face à une adversaire vite dépassée, Garbiñe Muguruza a été intraitable sur ses trois balles de break et n’a absolument rien laissée à la Tchèque. En 21 minutes, l’Espagnole a plié une première manche à sens unique. Toutefois, la 167eme mondiale ne s’en est pas laissée compter et a répliqué à l’entame du deuxième set. Prenant le service de son adversaire, Linda Fruhvirtova a pu mener trois jeux à rien et a même vu trois balles de double break lui échapper. Une erreur qui s’est avérée fatale. En effet, dans la foulée, Garbiñe Muguruza s’est comme réveillée et a alors remporté cinq jeux de suite. Une série qui lui a permis de conclure à sa deuxième balle de match sur son service, non sans avoir d’abord écarté quatre balles de débreak (6-0, 6-4 en 1h12’). Petra Kvitova, qui a bénéficié du forfait d’Anhelina Kalinina, sera son adversaire.Face à sa compatriote Marie Bouzkova, Karolina Pliskova a fait parler l’expérience. Après avoir sauvé très tôt une balle de break, la tête de série numéro 22 de l’US Open a fait preuve de patience dans un match longtemps équilibré. Toutefois, dans le huitième jeu et à sa troisième opportunité, la 22eme mondiale a pris le service de sa cadette et a alors pu engager pour le gain du premier set. Sans forcer et à la première opportunité, Karolina Pliskova a confirmé au tableau d’affichage l’ascendant pris dans le jeu. Sur sa lancée, cette dernière a mis sous pression Marie Bouzkova qui, dans un premier temps, a tenu bon. Toutefois, sur son deuxième jeu de service, la 41eme mondiale a cédé. Alors mené trois jeux à un, elle n’a pas eu la moindre opportunité de revenir. Grâce à deux derniers jeux blancs, Karolina Pliskova a conclu la rencontre (6-3, 6-2 en 1h09’). Au troisième tour, ça ne sera pas la même histoire puisque Belinda Bencic lui fera face.