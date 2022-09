US Open (F) : Pegula et Kvitova l'emportent en trois sets et verront les huitièmes

Kvitova nouvelle bête noire de Muguruza

Azarenka facile

A 28 ans, Jessica Pegula n'a encore jamais eu l'occasion de disputer un huitième de finale à l'US Open. Ce sera chose faite ce lundi. L'Américaine, 8eme joueuse mondiale, s'est en effet qualifiée pour la deuxième semaine du dernier Majeur de l'année en disposant de la qualifiée chinoise Yue Yuan.Après un premier set rondement mené, avec deux breaks à 2-2 et 4-2 et seulement trois points perdus sur son service, Pegula a perdu son service pour la première (et dernière) fois du match à 2-1 et s'est retrouvée menée 4-1. Elle est parvenue à égaliser à 4-4, mais dans le tie-break, elle a manqué une balle de match à 6-5 et Yuan a ensuite enchaîné trois points pour arracher le set. Il a donc fallu en disputer un troisième, mais la Chinoise avait visiblement tout donné, puisqu'elle n'a gagné aucun jeu, et n'a marqué qu'un point sur le service de son adversaire, qui grimpe virtuellement au sixième rang mondial.En huitièmes de finale, Jessica Pegula sera opposée pour la troisième fois de sa carrière à une fille à qui elle n'a jamais pris un set, Petra Kvitova. La Tchèque, têtes de série n°21, a lutté pendant 2h40 contre Garbine Muguruza, dans un match entre deux anciennes gagnantes de Wimbledon, et elle a fini par l'emporter 5-7, 6-3, 7-6. Irrégulière au service durant toute la partie (14 aces, 12 doubles-fautes), Kvitova a perdu le premier set en se faisant breaker à 5-5, alors qu'elle menait 4-2 un peu plus tôt. Elle a encore mené 4-2 dans le deuxième, mais n'a cette fois pas craqué, et tout s'est donc joué dans le troisième setC'est finalement un tie-break qui a départagé les deux joueuses, et Kvitova s'est imposée au bout du suspense, sur le score de 12-10. Après avoir perdu son premier match contre Muguruza au Masters 2015, la Tchèque a gagné les six suivants !Dans le deuxième quart de tableau, la première joueuse qualifiée pour les huitièmes de finale se nomme Victoria Azarenka.Face à cette joueuse qu'elle n'avait plus affrontée depuis dix ans, Azarenka a réussi le break décisif à 3-2 pour empocher le premier set, puis a déroulé dans le deuxième. C'est la septième fois qu'elle verra les huitièmes de finale à New York, et ce sera contre Karolina Pliskova ou Belinda Bencic.