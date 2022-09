US Open (F) : Pegula et Azarenka au troisième tour

Jessica Pegula takes care of business in Armstrong 💪 pic.twitter.com/QIhZ4BiIum

Azarenka en contrôle face à Kostyuk

Jessica Pegula s’assure d’égaler sa meilleure performance à l’US Open. L’Américaine, tête de série numéro 8 à Flushing Meadows, s’est qualifiée pour le troisième tour pou la troisième fois d’affilée. Pour cela, elle a a pris le meilleur sur Aliaksandra Sasnovich en deux manches. Si la 8eme mondiale a fait le break d’entrée, son avantage a été effacé trois jeux plus tard par la Biélorusse. Cette dernière a alors replongé dans la foulée pour mieux revenir à quatre jeux partout. Néanmoins, encore une fois, la 32eme mondiale a concédé son service après avoir effacé son retard. Cette fois, Jessica Pegula a haussé le ton et conclu le premier set sans coup férir. La deuxième manche a vu les débats être un peu plus équilibrés, avec aucune des deux joueuses qui n’a lâché quoi que ce soit à l’autre durant les quatre premiers jeux. C’est alors que Jessica Pegula a trouvé la solution et pris le service d’Aliaksandra Sasnovich mais cette dernière a alors répliqué pour revenir à trois jeux partout. Néanmoins, après avoir échoué dans le septième jeu, l’Américaine a une nouvelle fois breaké son adversaire afin de servir pour le gain du match. Jessica Pegula n’a alors pas attendu pour sceller le sort de la rencontre (6-4, 6-4 en 1h19’). Irina-Camelia Begu ou Yue Yuan sera son adversaire avec comme objectif un premier huitièmes de finale à l’US Open.26eme dans la hiérarchie, Victoria Azarenka sera également présente au troisième tour de l’US Open. La Biélorusse a validé son billet aux dépens de Marta Kostyuk. Une rencontre que la 26eme mondiale a su bien démarrer, prenant le service de l’Ukrainienne dès le quatrième jeu. Cette dernière a alors eu un sursaut d’orgueil mais ses trois balles de débreak dans le jeu suivant puis une dernière dans le septième jeu sont restées lettres mortes. Dans la foulée, Victoria Azarenka a conforté l’ascendant pris avec un deuxième jeu de service adverse remporté et le premier set par la même occasion. Sur sa lancée, la tête de série numéro 26 a remporté les quatre premiers jeux de la deuxième manche en se montrant intraitable sur les balles de break en sa faveur mais également sur celle contre-elle. Ne voulant pas sombrer, Marta Kostyuk a haussé le ton et effacé un de ses deux jeux de service de retard… pour mieux concéder le sien dans la foulée. Après avoir manqué deux premières balles de match sur l’engagement de l’Ukrainienne, Victoria Azarenka a conclu sur le sien (6-2, 6-3 en 1h29’). Paula Badosa, tête de série numéro 4, ou Petra Martic sera sur son chemin.