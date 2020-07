US Open (F) : Pas de forfait pour Naomi Osaka

Il y avait des doutes, ils sont désormais levés définitivement. Victorieuse sur les courts de Flushing Meadows en 2018, Naomi Osaka sera bien au rendez-vous du tournoi WTA de Cincinnati puis de l’US Open, tous deux organisés à New York à compter du 21 août prochain. Alors qu’Ashleigh Barty a confirmé ce jeudi son absence pour la tournée nord-américaine et ses doutes quant à Roland-Garros en septembre prochain, la Japonaise n’est pas refroidie par le strict protocole sanitaire qui sera mis en place autour du tournoi afin de protéger au maximum les joueuses et les joueurs qui feront le déplacement. Osaka a mis fin aux rumeurs

C’est par l’intermédiaire de son agent que Naomi Osaka, dont le nom était dans la liste des joueuses engagées pour le tournoi de Cincinnati récemment publiée, a fait taire les rumeurs indiquant qu’elle allait déclarer forfait. Une rumeur qui s’accompagne de celle concernant la tenante du titre de l’US Open, la Canadienne Bianca Andreescu, qui renoncerait également à participer au tournoi new-yorkais selon plusieurs médias. Si, pour la joueuse de 20 ans, rien n’est encore certain, la Japonaise a clarifié ses intentions, ce qui devrait redonner un peu de moral aux organisateurs de l’US Open alors que la situation sanitaire aux Etats-Unis inquiète de plus en plus.