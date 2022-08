US Open (F) : Parry déçoit, Dodin n'a rien pu faire

Caroline Garcia sera la seule Française présente au deuxième tour de l'US Open dans le bas du tableau. Après Harmony Tan et Léolia Jeanjean, ce sont en effet Diane Parry et Océane Dodin qui ont pris la porte lundi. La déception est plus grande pour Parry, demi-finaliste la semaine passée pour la première fois de sa jeune carrière sur le circuit WTA, et qui est tombée contre une joueuse au classement équivalent (74eme contre 75eme), Xiyu Wang. La Française, qui fêtera ses 20 ans ce jeudi, rêvait d'une première victoire à l'US Open, mais elle s'est inclinée 5-7, 6-3, 6-3 en 2h17 après un match à rebondissements. Dans le premier set, elle s'est montrée on ne peut plus efficace en breakant à 6-5 sur sa première occasion de la manche. Mais la deuxième fut plus chaotique. La Chinoise est d'abord rentrée aux vestiaires pour un temps-mort médical, puis c'est la Française qui a demandé l'intervention du kiné pour soigner son genou. Parry, breakée à 1-1, a réussi à égaliser à 2-2, mais elle a ensuite craqué en fin de set, perdant quatre jeux de suite. Il a donc fallu en disputer un troisième et la Française, qui avait pris le service adverse d'entrée, s'est ensuite retrouvée menée 4-1 et n'a pas pu revenir. C'est donc Wang qui défiera Maria Sakkari mercredi.

Fernandez a résisté à la pression

L'autre en Française en lice lundi soir, Océane Dodin, avait une mission compliquée, en affrontant la finaliste surprise de l'an passée, Leylah Fernandez. Et la Canadienne, 14eme mondiale (mais qui descendra au-delà du Top 30 en cas de défaite prématurée) a fait respecter la logique en l'emportant 6-3, 6-4 contre la 98eme, avec seulement 9 fautes directes au compteur (24 pour Dodin). Fernandez (qui fêtera ses 20 ans la semaine prochaine) n'a pas ressenti la pression et a très bien débuté le match en menant 4-1, puis la Française est revenue à 4-3 mais s'est fait breaker blanc dans la foulée (5-3), et son adversaire a pu conclure sur le jeu suivant. Dans le deuxième set, Dodin est revenue de 0-2 à 2-2, mais le septième jeu lui a été fatal (4-3) et elle n'a pas eu d'occasion de débreaker. Fernandez affrontera Samsonova au tour suivant.