US Open (F) : Muguruza a bataillé

Deux tie-breaks. C'est ce qu'il aura fallu à l'Espagnole Garbine Muguruza, 10eme joueuse mondiale et tête de série n°9, pour rallier le deuxième tour de l'US Open 2021 et venir à bout de son adversaire d'un jour, à savoir la Croate Donna Vekic, 57eme joueuse mondiale. Cette dernière a finalement rendu les armes sur le score de 7-6 (4), 7-6 (5) et 2h22 de jeu. Dans la première manche, c'est la Croate qui a obtenu deux premières balles de break d'entrée, avant de parvenir à ses fins à 3-2. Toutefois, malgré deux premières balles sauvées, elle a ensuite été débreakée dans la foulée, tout en manquant ensuite deux nouvelles opportunités. Dans le tie-break, l'Espagnole a eu le dernier mot sur sa première tentative (7-6 (4)). Dans la deuxième et dernière manche, c'est cette fois Donna Vekic qui a perdu son service, d'entrée, avant de débreaker, au bout de sa deuxième tentative, à 3-5 et alors que son adversaire servait pour le match. Dans l'ultime jeu décisif, l'Espagnole a obtenu gain de cause sur sa deuxième balle de match (7-6 (5)).

Halep également qualifiée, Putintseva éliminée

Simona Halep n'est pas tombée dans le piège. Ce lundi, la Roumaine, 13eme joueuse mondiale et tête de série n°12, s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open 2021, aux dépens de l'Italienne Camila Giorgi, 36eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 7-6 (3)) et 1h35 de jeu. Demi-finaliste de l'épreuve en 2015 et absente l'an passé, Halep réussit son entrée en lice pour la huitième fois, dans cette prestigieuse épreuve, en onze participations. En revanche, c'est déjà terminé pour la Kazakhe Yulia Putintseva, 33eme joueuse mondiale et tête de série n°31, battue par l'Estonienne Kaia Kanepi, 70eme joueuse mondiale, en trois manches (2-6, 7-6 (4), 6-2) et 2h22 de jeu.