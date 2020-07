US Open (F) : Les deux dernières lauréates Andreescu et Osaka absentes ?

La saison 2020 de tennis doit bientôt reprendre ses droits, si tout se passe bien. Si chez les femmes, le premier tournoi se déroulera du côté de Palerme en Italie, à compter du 3 août prochain, chez les hommes, il faudra attendre jusqu'au 21 août prochain. Mais très vite, interviendra alors assez rapidement la tenue d'un premier Grand Chelem, à savoir l'US Open. Toutefois, la situation sanitaire actuelle reste indécise, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, et notamment et surtout du côté des Etats-Unis. C'est pourquoi, la décision de maintenir ou non la prestigieuse épreuve n'a pas encore été prise. A défaut de la fin du mois, comme c'était initialement prévu, elle interviendra finalement la semaine prochaine. De nombreux joueurs et joueuses n'ont pas l'intention de se rendre du côté de New York, alors que certains restent encore bien indécis.

Une clôture des listes imminente

En effet, selon Open Court, il semblerait que les deux dernières gagnantes de l'habituel dernier Grand Chelem de l'année, à savoir Bianca Andreescu, 6eme joueuse mondiale et sacrée en 2019 contre Serena Williams, ainsi que Naomi Osaka, 10eme joueuse mondiale et couronnée en 2018 toujours contre l'Américaine, ne soient pas présentes. Elles ne se sont toujours pas inscrites, alors que la clôture des listes interviendra d'ici quelques jours seulement. Une situation semblable pour l'Allemande Angelique Kerber. Quoi qu'il en soit, dans un premier temps et pour le moment, il est certain que cinq des huit joueuses ayant pris part au dernier Masters ne feront pas le déplacement pour disputer le tournoi de Cincinnati, programmé seulement une semaine avant et délocalisé du côté de New York. Et parmi elles, on retrouve donc déjà la Canadienne et la Japonaise, aux côtés aussi d'Elina Svitolina, 5eme joueuse mondiale, de Simona Halep, 2eme joueuse mondiale, ainsi que d'Ashleigh Barty, numéro une mondiale.