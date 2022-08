US Open (F) : Keys qualifiée aux dépens de Giorgi

Madison Keys retrouve des couleurs à l’US Open. Finaliste en 2017 mais éliminée dès le premier tour l’an passé, la tête de série numéro 20 a validé son billet pour le troisième tour en dominant Camila Giorgi en trois manches. Une rencontre que la 20eme mondiale a démarré parfaitement avec le break dès le premier jeu. Un ascendant consolidé avec un deuxième jeu de service adverse remporté mais l’Italienne a répliqué dans la foulée. A sa main et sur un dernier jeu blanc, Madison Keys a conclu cette première manche. La deuxième a vu Camila Giorgi rendre la pareille à son adversaire avec le break pris d’entrée. Toutefois, le septième jeu a permis à l’Américaine de recoller. L’Italienne a tout de même eu l’avantage dans le jeu et, après avoir manqué deux premières balles de set sur le service de Madison Keys dans le dixième jeu, elle a fini par obtenir ce qu’elle voulait juste avant le jeu décisif. Le dernier set a tout d’abord vu Camila Giorgi passer devant avec le break dans le sixième jeu mais, alors que l’Italienne servait pour le match, Madison Keys a effacé ce jeu de service de retard. Une rencontre qui s’est conclue dans un jeu décisif immédiatement dominé par l’Américaine, qui s’impose à la deuxième balle de match (6-4, 5-7, 7-6 en 2h23’).

Kudermetova a répondu présent, Marino stoppe Snigur

18eme dans la hiérarchie à Flushing Meadows, Veronika Kudermetova s’est aisément qualifiée pour le troisième tour aux dépens de la Belge Maryna Zanevska. Un break d’entrée puis un deuxième pour conclure ont offert le premier set à la Russe. La deuxième manche, quant à elle, a été plus accrochée avec un seul jeu de service adverse gagné qui a permis à la 18eme mondiale de prendre l’avantage. La première balle de match a été la bonne pour Veronika Kudermetova (6-2, 6-3 en 1h26’), qui aura pour adversaire la Hongroise Dalma Galfi, tombeuse de la Britannique Harriet Dart (6-4, 6-0 en 59 minutes). Après avoir surpris Simona Halep au premier tour, Daria Snigur a vu son US Open s’achever au deuxième tour avec une défaite en deux manches face à Rebecca Marino (6-3, 7-6 en 1h17’). La Canadienne sera opposée à Shuai Zhang, qui a pris le meilleur sur Anna Karolina Schmiedlova en deux sets (7-5, 6-1 en 1h27’).