US Open (F) : Jabeur va découvrir les huitièmes à New York

Eliminée au troisième tour lors de ses trois dernières participations à l'US Open, Ons Jabeur a enfin franchi le cap cette année, et va découvrir la deuxième semaine à New York ! La Tunisienne, n°5 mondiale, et qui a disputé les huitièmes de finale dans tous les autres du tournoi du Grand Chelem, a souffert mais a fini par éliminer Shelby Rogers, 31eme : 4-6, 6-4, 6-3 en 2h15. Après un début de match marqué par plusieurs breaks, Jabeur a égalisé à 3-3, mais alors qu'elle servait pour revenir à 5-5, elle a perdu sa mise en jeu et l'Américaine a empoché le premier set. Dans le deuxième, en revanche, les deux joueuses ont parfaitement tenu leur service... jusqu'à 4-4 où Rogers est passée au travers, commettant notamment deux doubles-fautes, et la n°5 mondiale n'en demandait pas tant pour égaliser. Il a donc fallu disputer un troisième set, et là, il n' y pas eu le moindre suspense. Rogers a complètement craqué et s'est retrouvée menée 5-1.La voici donc en huitièmes de finale, où elle affrontera Veronika Kudermetova, 18eme mondiale. La Russe n'a fait qu'une bouchée de la Hongroise Dalma Galfi (91eme), battue 6-2, 6-0 en 47 minutes ! Elle n'a eu aucune balle de break à défendre et n'a commis que 6 fautes directes, convertissant 5 balles de break sur 9. Un match quasi-parfait, donc, et Kudermetova peut avoir confiance avant son huitième de finale, car elle a battu Jabeur à San Jose il y a un mois (7-6, 6-2).