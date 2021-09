Plus d'informations à suivre.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)



3eme tour

Barty (AUS, n°1) - Rogers (USA)

Sorribes Tormo (ESP) - Raducanu (GBR, Q)

Bencic (SUI, n°11) - Pegula (USA, n°23)

Kontaveit (EST, n°28) - Swiatek (POL, n°7)



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Tomljanovic (AUS)

Gracheva (RUS) - Pavlyuchenkova (RUS, n°14)

Kvitova (RTC, n°10) - Sakkari (GRE, n°17)

Minnen (BEL, LL) - Andreescu (CAN, n°6)



Svitolina (UKR, n°5) bat Kasatkina (RUS, n°25) : 6-4, 6-2

Halep (ROU, n°12) bat Rybakina (KAZ, n°19) : 7-6 (11), 4-6, 6-3

Kerber (ALL, n°16) bat Stephens (USA) : 5-7, 6-2, 6-3

Fernandez (CAN) - Osaka (JAP, n°3)



Krejcikova (RTC, n°8) bat Rakhimova (RUS, LL) : 6-4, 6-2

Muguruza (ESP, n°9) bat Azarenka (BIE, n°18) : 6-4, 3-6, 6-2

Mertens (BEL, n°15) - Jabeur (TUN, n°20)

Collins (USA, n°26) - Sabalenka (BIE, n°2)