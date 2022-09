US Open (F) : Garcia sortie par Jabeur qui affrontera Swiatek pour le titre

La marche était visiblement trop haute. Ce jeudi, la Française Caroline Garcia, 17eme joueuse mondiale et tête de série n°17, a été sèchement éliminée en demi-finales de l'US Open aux Etats-Unis, sur dur, par la Tunisienne Ons Jabeur, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°5, en deux manches (6-1, 6-3) et 1h07 de jeu. Dans la première manche, la Française a perdu trois de ses quatre services. Le premier d'entrée, le deuxième à 3-1 et le troisième et dernier dans la foulée, offrant ainsi du même coup ce premier set à son adversaire du jour, qui a conclu à sa première opportunité (6-1). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, la Tricolore a perdu une seule de ses mises en jeu. Et plus précisément à 2-1. Un avantage qui a été suffisant pour que la Tunisienne aille ensuite conclure tranquillement cette rencontre et valider sa victoire sur sa toute première balle de match (6-3). Une rencontre durant laquelle Ons Jabeur n'a jamais été mise en danger, n'ayant eu aucune balle de break à sauver. Au contraire de Caroline Garcia qui n'a rien pu faire sur les quatre obtenues par sa concurrente. En finale, la mieux classée des deux affrontera la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et tête de série n°1.

Swiatek s'est employée

Pour Iga Swiatek, ce fut plus compliqué. Finalement, la Polonaise, numéro 1 mondiale et tête de série n°1, s'est aussi qualifiée pour la finale, après avoir éliminé la Biélorusse Aryna Sabalenka, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en trois manches (3-6, 6-1, 6-4) et 2h13 de jeu. Dans la première manche, de 1-1 à 2-3, aucune des joueuses n'a alors remporté son service, avec un break blanc pour la Biélorusse puis un autre, dans la foulée, à sa troisième opportunité. Sans oublier un débreak entre les deux, malgré une première balle de sauvée. Mais à ce petit jeu-là, c'est bien Aryna Sabalenka qui avait alors encore un break d'avance. A 5-3, la moins bien classée des deux s'est même offert le luxe de prendre un troisième et dernier service à son adversaire du jour, pour s'adjuger cette première manche (6-3). Dans la deuxième manche, la 6eme joueuse mondiale a perdu trois de ses quatre services. Le premier d'entrée et blanc, le deuxième à 3-1 puis le troisième et dernier pour offrir à sa concurrente cette deuxième manche (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, malgré deux premières balles sauvées, la Polonaise a perdu son service d'entrée. Avant de débreaker à 1-2 puis de perdre son service suivant. Iga Swiatek a ensuite été menée 2-4 après ne pas avoir réussi à convertir une balle de débreak. Mais loin de baisser les bras, la mieux classée des deux a même plutôt fait le contraire. En s'adjugeant finalement les quatre derniers jeux de cette rencontre, dont les deux derniers services de son adversaire, avec le premier blanc et le deuxième et dernier à sa deuxième opportunité, pour lui permettre de filer officiellement en finale (6-4).