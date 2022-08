US Open (F) : Garcia franchit aisément le premier tour

Une autre Russe au deuxième tour

Rarement une Française n'a été autant attendue avant un tournoi du Grand Chelem ces dernières années. Et Caroline Garcia n'a pas cédé à la pression. Victorieuse de trois tournois sur trois surfaces différentes depuis son succès en double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic, dont le WTA 1000 de Cincinnati, la Lyonnaise de 28 ans a réussi son entrée dans le dernier Majeur de la saison.Toujours brillante au service, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines désormais, Caroline Garcia a servi 6 aces et 67% de premières balles, et n'a eu aucune balle de break à défendre. Elle n'a même perdu que neuf points sur sa mise en jeu au total.Alors que la Russe avait remporté les deux premiers points de la rencontre, la Française a répondu de façon cinglante : onze points de suite, pour mener 3-0. Elle a même mené 4-1 puis 5-2, et a conclu sans trembler sur son service.Les jeux ont été un peu plus longs ensuite, mais la 17eme mondiale a tranquillement géré la fin de match pour l'emporter. Elle n'a d'ailleurs commis que 18 fautes directes, pour 31 coups gagnants. Au tour suivant, Garcia affrontera une autre Russe, Anna Kalinskaya, qui a dominé la Suédoise Rebecca Peterson 6-4, 6-3 sans se faire breaker, et qui a battu la Française lors de leur seule confrontation, à Kuala Lumpur en 2017.