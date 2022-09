US Open (F) : Garcia a imposé sa loi à Andreescu

Caroline Garcia is soaring into week 2! pic.twitter.com/g12jBOJ7Z6

Garcia sur son petit nuage

Mais où va s’arrêter Caroline Garcia ? La Française, qui reste sur un titre à Cincinnati, a signé une onzième victoire de suite lors du 3eme tour de l’US Open avec une prestation plus que convaincante face à Bianca Andreescu. Si l’entame de la rencontre a été équilibrée, la première alerte est venue du côté de la Canadienne, qui a dû écarter une balle de break dès son premier jeu de service. Si la tête de série numéro 17 a laissé passer cette occasion, la deuxième a connu un sort bien différent et permis à Caroline Garcia de creuser l’écart. Toutefois, Bianca Andreescu a eu une réaction d’orgueil pour effacer immédiatement ce break… mais la Française a eu de la suite dans les idées pour prendre à nouveau le service de la lauréate 2019 à Flushing Meadows sur un jeu blanc. La deuxième balle de set a été suffisante pour la 17eme mondiale.La deuxième manche a démarré quasiment comme la première s’est terminée. En effet, alors que Caroline Garcia a su faire céder Bianca Andreescu sur son premier jeu de service, la Lyonnaise n’a pas su confirmer ce break. Toutefois, c’est à ce moment que la 48eme mondiale est comme sortie du match. Peu inquiétée sur sa mise en jeu, la Tricolore est allé prendre deux fois le service de la Canadienne pour enchaîner quatre jeux consécutifs et mener alors cinq jeux à un. Bianca Andreescu a alors résisté sur les deux premières balles de match obtenues sur son service par Caroline Garcia mais elle a alors atteint ses limites. La troisième occasion, sur son propre engagement, a permis à la Tricolore de valider son billet pour les huitièmes de finale de l’US Open (6-3, 6-2 en 1h28’), une première pour celle qui a échoué à quatre reprises lors du troisième tour dans sa carrière. Pour s’ouvrir les portes des quarts de finale, Caroline Garcia devra passer l’obstacle Alison Riske-Armitraj, tombeuse de Xiyu Wang en trois sets (6-4, 3-6, 6-4 en 2h15’).